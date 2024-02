Foram 14 winners e 21 erros. A adversária errou bastante também, 38, mas encaixou 26 bolas vencedoras. Depois de um bom primeiro set, acabou permitindo um momento ruim que fez seu jogo desmoronar. Durante três games seguidos no segundo set, a paulistana ficou sem marcar pontos, levou 12, vários deles com erros. Depois, deixou Boulter abrir 5 a 1 no terceiro set jogando muito mal, no nível que produziu contra Jasmine Paolini, em Dubai, naquele pneu levado no terceiro set. Por pouco não recuperou a seguir, é verdade, mas parou nos méritos da oponente, que sacou bem para concluir a partida.