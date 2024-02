Beatriz Haddad, número 13 do mundo, foi eliminada, na madrugada desta quinta-feira em sua estreia no WTA 500 de San Diego, nos EUA, evento sobre o piso duro, com premiação de US$ 922 mil (cerca de R$ 4,5 mi). Bia Haddad, cabeça de chave 2, perdeu da britânica Katie Boulter, 49ª colocada, por 2 sets a 1 com parciais de 3/6 6/3 6/4, após 2h22min de duração, na quadra central.