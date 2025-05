Beatriz Haddad Maia, 23ª do mundo da tabela feminina da WTA, conquistou, nesta segunda-feira (19), sua maior vitória na temporada, na estreia no WTA 500 de Estrasburgo, na França. A brasileira salvou dois match-points e eliminou a dinamarquesa Clara Tauson, 22ª colocada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6 6/4 7/5, após batalha de 2h44min.

A vitória é a melhor da brasileira nesta temporada, onde venceu apenas o quarto duelo de 18 partidas. Ela chegou a amargar nove derrotas seguidas. Tauson vem em uma boa temporada, com destaque para o vice-campeonato no forte WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes.

Bia Haddad enfrenta americana na segunda rodada

Bia vai buscar a segunda vitória seguida a americana Ashlyn Krueger, 37ª colocada, que passou pela compatriota McCartney Kessley por 6/4 7/5.



O jogo

Nesta segunda-feira, Bia levou uma quebra logo em seu primeiro game de saque, ficou no jogo, mas levou outra no fim e acabou a parcial com três winners e 13 erros não-forçados.

No segundo set, um game ruim de Tauson botou a brasileira no jogo. Ela quebrou e foi levando o serviço para fechar por 6/4, com oito erros e disparando 12 bolas vencedoras.

Bia quebrou, abriu 4 a 2 no terceiro set , ma cometeu dupla-falta, saque fraco, foi quebrada de volta e viu Tauson ter dois match-points. A nórdica cometeu erros, contribuiu, mas Haddad Maia ficou na partida, se safou, confirmou, quebrou e fechou o duelo vibrando bastante.

Bia disparou 31 bolas vencedoras no jogo todo e errou 30 enquanto que Tauson acertou 48, mas errou número igual.