A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, número 14 do mundo, conheceu, neste sábado (17), a sua adversária de estreia no WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, torneio com premiação de US$ 3,2 milhões. A paulistana estreia contra a italiana Jasmine Paolini, 24ª colocada do ranking.