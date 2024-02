A primeira vez que a brasileira superou uma tenista que estava no top-10 foi em 25 de fevereiro de 2019. Na ocasião, Bia havia furado o torneio qualificatório do WTA de Acapulco, no México, e superou a então 4ª da WTA e já campeã do US Open, a norte-americana Sloane Stephens. Antes daquela vitória, Bia Haddad tinha seis derrotas em seis duelos com tenistas do top-10.