Premiação do Rio Open 2024: veja valores pagos nos torneios de simples e duplas

Premiação total do Rio Open desde 2014:

(variação em relação ao ano anterior entre parênteses)



2024 - US$ 2.100.230 (4,28%)

2023 - US$ 2.013.940 (21,3%)

2022 - US$ 1.660.290 (-5,7%)

2021 - Não teve torneio

2020 - US$ 1.759.905 (-1,5%)

2019 - US$ 1.786.690 (5,4%)

2018 - US$ 1.695.825 (16,0%)

2017 - US$ 1.461.560 (9,6%)

2016 - US$ 1.333.085 (-5,8%)

2015 - US$ 1.414.550 (8,0%)

2014 - US$ 1.309.770