O ano de 2025 não começou muito bem para Bia Haddad Maia. A brasileira, número 16 do mundo, segue sem encontrar o caminho neste começo de temporada em 2025 e, nesta segunda-feira, foi presa fácil em Dubai, nos Emirados Árabes, torneio WTA 1000, no piso duro. Na estreia em Dubai, a tenista perdeu por 2 sets a 0 para Anastasia Potapova.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partida foi marcado por ruim desempenho de Bia Haddad. A brasileira, que sustentou a 16ª posição no ranking mundial, caiu facilmente diante da russa Anastasia Potapova, 33ª colocada, por 6/3 6/0 após 1h15min de duração.

Bia Haddad ganhou menos da metade dos pontos com o primeiro serviço, apenas 12 de 28, e teve pior aproveitamento no segundo, sendo 38,9%. A tenista foi quebrada cinco vezes em nove chances e aproveitou uma das três oportunidades que teve da rival. Vale destacar que ela só fez dois saques no encontro.

continua após a publicidade

Com início ruim de temporada, a paulistana perde sua sexta partida em oito disputadas no ano. Bia Haddad só venceu dois jogos no Australian Open e perdeu jogos na United Cup (duas vezes), em Adelaide, em Doha e agora Dubai. Não chegou a jogar em Abu Dhabi por causa de uma pequena inflamação no ombro.

Bia Haddad ainda disputa nas duplas do WTA 1000 de Dubai

A brasileira segue nas duplas em Dubai, onde estreou com vitória ao lado da alemã Laura Siegemund contra a russa Ekaterina Yashina e a japonesa Aoi Ito. Elas venceram por 6/3 7/6 (7/3) e vão enfrentar, por vaga nas quartas de final, a parceria da holandesa Demi Schuurs com a americana Asia Muhammad. A dupla chegou na semifinal da semana passada em Doha, no Qatar.

continua após a publicidade

Além da Bia Haddad e sua dupla, a brasileira Luisa Stefani e a americana Bethanie Mattek conheceram as rivais de oitavas de final. Elas pegam as cabeças de chave 8, a russa Irina Khromacheva com a cazaque Anna Danilina nesta quarta-feira (19).

➡️Por que o Rio Open não é disputado no Parque Olímpico da Barra?