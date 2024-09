Bia Haddad estreia com difícil vitória em Pequim e se aproxima de duelo contra Sabalenka

Bia Haddad em Seul (Foto: Korea Open)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 28/09/2024 - 10:39 • Pequim (CHI)

Bia Haddad, número 12 do mundo, deu o primeiro passo, na madrugada deste sábado (28), em busca de vaga no top 10 que pode alcançar no torneio WTA 1000 de Pequim, na China, ao alcançar a terceira rodada do evento.

Cabeça de chave 13 da competição, a paulistana derrotou a chinesa Sijia Wei, 140ª colocada e de apenas 20 anos, por 2 sets a 0 com apertados 7/5 6/4 após 1h56min.

O duelo não foi fácil com dez chances de quebra para cada lado. A brasileira foi quebrada uma vez em cada parcial, mas compensou com duas quebras sempre no final para vencer as parciais e sair com o trabalhado triunfo.

Haddad, que vem de título no WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, seu primeiro no ano e quarto na carreira, soma sua quinta vitória seguida e 13ª nos últimos 15 jogos.

Bia Haddad (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Bia enfrenta a americana Madison Keys, cabeça de chave 18 e 24ª, ou a espanhola Sara Sorribes, 104ª, por vaga nas oitavas de final. Se vencer, a paulistana pode cruzar com a bielorrussa Aryna Sabalenka nas oitavas de final. A número dois do mundo e campeã do US Open joga seu primeiro torneio após o triunfo inédito em Nova York e neste sábado passou pela qualifier tailandesa Mananchaya Sawangkaew, 187ª, por 6/4 6/1 e espera por Lulu Sun, da Nova Zelândia, ou a americana Ashlyn Krueger.

Haddad alcançará o top 10 caso vá longe no torneio fazendo pelo menos quartas de final e dependendo de resultado de rivais como Barbora Kreicjova, Daria Kasatina, entre outras.