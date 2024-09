Jornalista russa denuncia relação abusiva de ex-técnico com estrela do tênis

Elena Rybakina, a quarta colocada do ranking mundial (Foto: Sebastien Bozon / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 25/09/2024 - 19:12 • Moscou (RUS)

Sonya Tartakova, jornalista russa especializada em tênis, revelou alguns detalhes da relação abusiva de Stefan Vukov, ex-técnico de Elena Rybakina, com a quarta colocada do ranking mundial. Segundo ela, a cazaque foi submetida a imenso estresse psicológico, que causou problemas de saúde mental, motivo pelo qual desistiu misteriosamente antes da segunda rodada do US Open. O treinador já foi demitido pela estrela do tênis.

- Muita gente não entende o motivo dos problemas de saúde (de Rybakina). Dizem que ela tem problemas nas costas... Esse é o motivo oficial: ela também teve problemas de estômago. Porém, como mencionaram pessoas que estiveram envolvidas em sua carreira profissional, Elena está sob muito estresse, é algo psicossomático. Ela está em um momento caótico, completamente desorganizada, não pode jogar. Todas essas dificuldades que está enfrentando vêm da tremenda pressão gerada por seu ex-técnico, Vukov - disse.

➡️ Sinner sobra no topo! Confira o ranking do tênis mundial atualizado

De acordo com a jornalista, a família de Rybakina conseguiu convencê-la a terminar a relação com o técnico, que a acompanhava desde a adolescência.

- Por um lado, falamos do treinador que a acompanha desde os 17 anos, que ela, juntamente com a família, escolheu. É claro que eram muito próximos, que ela viveu os melhores momentos da sua carreira graças ao trabalho conjunto, mas os seus pais insistiam que Elena precisava de uma mudança na sua vida como tenista: havia pressões, insultos, más palavras que saíam constantemente dos lábios de Vukov - complementou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por fim, Sonya Tartakova levantou a possibilidade de o treinador ser punido pela WTA, Associação de Tênis Femino.

- Agora é ela quem está sofrendo, tentando se livrar desses problemas psicológicos. A situação está muito complicada para ela, veremos. Tenho tentado buscar informações sobre ele ser sancionado dentro do circuito WTA, porque falamos sobre isso meses atrás, que supostamente havia saído um comunicado que o suspendia dentro do circuito. Ninguém confirmou isso oficialmente. Descobriremos em breve se esta sanção existe, Vukov afirma que não - finalizou.