WADA apela e pede suspensão de até dois anos para Sinner

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 28/09/2024 - 10:24 • Pequim (CHI)

A Agência Mundial Antidoping (WADA), emitiu uma curta notificação neste sábado (28) e afirmou que entrou com uma apelação junto ao Comitê Arbitral do Esporte (CAS), pedindo a suspensão por doping de Jannik Sinner.

A entidade máxima que controla o doping no mundo, situada em Montreal, pediu a suspensão do número 1 do mundo, de um até dois anos, pelo doping de clostebol detectado no começo de abril. O atleta acabou escapando ileso, sendo punido apenas no torneio de Indian Wells com perda de pontos e dinheiro, podendo jogar durante as demais competições até o caso ser divulgado às vésperas do US Open, em agosto.

— A Agência Mundial Antidoping (WADA) confirma que, na quinta-feira, 26 de setembro, apresentou um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) no caso do tenista italiano Jannik Sinner, que foi considerado por um tribunal independente da Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) como não tendo culpa ou negligência por ter testado positivo duas vezes para clostebol, uma substância proibida, em março de 2024.

A WADA considera que a conclusão de “nenhuma culpa ou negligência” não estava correta de acordo com as regras aplicáveis. A WADA está buscando um período de inelegibilidade entre um e dois anos. A WADA não está buscando a desqualificação de nenhum resultado, exceto o que já foi imposto pelo tribunal de primeira instância.

Como este assunto está pendente perante o CAS, a WADA não fará mais comentários neste momento. — finalizou.

Sobre o assunto, o italiano afirmou que está surpreso e decepcionado com o recurso.

— Obviamente estou muito decepcionado com este recurso, fiquei muito surpreso porque tivemos três audiências durante todo o processo com a ITIA e todas as três foram positivas para mim. A WADA disse que ia apresentar esse recurso e me disseram que a notícia seria divulgada hoje não sei, talvez a Agência Mundial Antidopagem só queira ter certeza de que está tudo correto, mas foi uma surpresa para mim. Há coisas que não podem ser controladas. — disse Jannik Sinner.

Entenda o caso

A cadeia de eventos fornecida por Sinner começou em fevereiro, quando seu preparador físico, Umberto Ferrara, comprou um spray médico comum chamado Trofodermin, que contém acetato de Clostebol, sem receita, em uma farmácia italiana. Registros bancários foram usados ​​para confirmar a compra. Semanas depois, a equipe de Sinner dividiu uma vila durante o Indian Wells Open, disputado de 3 a 17 de março. Na manhã de 3 de março, é alegado que Naldi enfiou a mão na bolsa de tratamento e cortou um dedo com um bisturi. Mais tarde naquele dia, Sinner notou um curativo no dedo de Naldi e perguntou se algum produto havia sido usado para tratar o corte, ao que Naldi insistiu que não.

Em 5 de março, Naldi removeu o curativo, após Ferrara recomendar que Naldi usasse o spray para curar o corte. O spray foi usado todas as manhãs por nove dias durante um período em que Sinner estava recebendo regularmente massagens de corpo inteiro de Naldi. O tribunal foi informado de que Sinner sofre de dermatite psoriasiforme, uma condição que o faz coçar frequentemente a pele na região das costas e dos pés, causando pequenos cortes e feridas. Três especialistas científicos aceitaram que isso poderia ter resultado na contaminação de uma “pequena concentração” das mãos de Naldi. Em 10 de março, após vencer sua partida da segunda rodada em Indian Wells, foi pedido à Sinner uma amostra de urina. Além disso, outra amostra foi coletada em 18 de março antes do Miami Open, um torneio que Sinner venceu. Ambas as amostras continham um traço de Clostebol.

Desde que Sinner foi notificado sobre os testes reprovados em abril, um longo processo aconteceu a portas fechadas, no qual as evidências foram reunidas e os fatos estabelecidos perante o tribunal.

Após os trâmites do processo, Sinner foi inocentado de qualquer falha ou negligência em uma audiência realizada em Londres na quinta-feira (15). Crucialmente, o tribunal observou que "não há nenhuma sugestão de que a pequena concentração em seu sistema teria tido qualquer efeito de melhoria de desempenho". Também foi reconhecido que Sinner havia sido testado, em média, uma vez por mês nos 12 meses anteriores e nunca havia produzido um traço de Clostebol.