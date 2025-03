Ex-top 7 e atual 148º, o francês Richard Gasquet, que chegou a jogar contra Gustavo Kuerten, o Guga, no Brasil Open de 2004, na Costa do Sauípe, é um legítimo herói da resistência. Aos 38 anos, o tenista nascido em Beziers conquistou, nesta segunda-feira (31), sua primeira vitória contra um top 100 na temporada, a última de sua carreira. Sua vítima foi o holandês Botic Van de Zandschulp (88º do mundo e ex-22º), que vencia por 4/1 o segundo set e foi derrotado por 4/6, 7/5 e 6/1.

Convidado da organização, Gasquet, que tem 608 triunfos e 405 como profissional, vai duelar, na próxima rodada, contra o italiano Flávio Cobolli, terceiro favorito e 45º do mundo, de 22 anos.

Em 2004, Guga derrotou Gasquet nas oitavas na Bahia

Curiosamente, seu próximo rival nasceu no mesmo ano que o francês iniciou a carreira profissional: 2002 (vencendo jogo aos 15 anos, no saibro do Masters 1000 de Monte Carlo).

Dois anos depois, em 2004, Gasquet foi uma das vítimas de Gustavo Kuerten, o Guga, nas oitavas de final, na campanha do bicampeonato do Brasil Open, na Costa do Sauípe. Foi o 20º e último título de simples do ídolo brasileiro.

Em 2005, veio a maior vitória da carreira do francês, sobre ninguém menos do que o suíço Roger Federer, então líder do ranking, em Monte Carlo.

Ex-número 1 do mundo juvenil, o auge da carreira do francês, como profissional, foi em 2007, quando chegou a ser o número 7 do mundo. Além dessa, terminou mais quatro temporadas no top 10: 2012, 2013 e 2015. Com 16 títulos no currículo, Gasquet se tornou, em 2023, aos 36 anos, o mais velho campeão de ATP naquela temporada, ao erguer o troféu em Auckland, na Nova Zelândia. Foi o último título do francês, interrompendo um jejum que começara em 2018.