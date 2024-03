Bia Haddad e Thiago Wild disputam Indian Wells nesta sexta: veja horários e onde assistir

Em Indian Wells, Bia Haddad tenta reencontrar o caminho das vitórias (Foto: Martin Keep/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 11:58 • Indian Wells (EUA)

A brasileira Beatriz Haddad Maia, número 13 do mundo, tem estreia marcada para a noite desta sexta-feira (8), no WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia (EUA), torneio com alta premiação de US$ 9 milhões (R$ 45 milhões). A paulistana encara a qualifier Rebecca Sramkova, 127ª do planeta, não antes das 23h (de Brasília), com transmissão da "ESPN 3".

As tenistas se enfrentam pela quinta vez, e Bia buscará a quarta vitória. Os triunfos da brasileira foram em 2014 e 2017. No último jogo, em 2021, acabou derrotada. A paulistana tenta acabar com a sequência negativa de quatro derrotas, que começou na semifinal do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos (EAU).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O brasileiro Thiago Wild, 65º colocado do ranking mundial, é mais um que entra em quadra nesta sexta-feira. O tenista duela com o russo Karen Khachanov, 15º colocado, por volta das 22h (de Brasília), também com transmissão da "ESPN 3". Wild vem de grande vitória, a sua primeira em chaves de Masters 1000.

➡️ Luisa Stefani tem jogo adiado por causa da chuva em Indian Wells

Este será o primeiro embate entre Wild e Khachanov. O brasileiro vem de três vitórias contundentes no torneio, com apenas nove games perdidos no total. O russo, por sua vez, já conquistou um título na temporada, o ATP 250 de Doha, no Qatar.