Quem são as mulheres mais bem pagas no esporte mundial? Veja ranking

🎾 Domínio do tênis na lista



Não é coincidência que Świątek - como Osaka, Williams e Sharapova - jogue tênis. Doze das 20 atletas mais bem pagas do mundo, e nove das 10 primeiras, são tenistas.



O motivo é que o esporte oferece prêmios consideráveis e igualitários entre homens e mulheres, além de amplas oportunidades de marketing para atletas femininas.



O golfe e o futebol têm dois atletas representados cada um no top 20 de 2023. Badminton, basquete, ginástica e esqui completama lista com um atleta cada.



Combinadas, as 20 mulheres mais bem pagas do esporte mundial ganharam cerca de US$ 226 milhões (R$ 1,1 bilhão) em 2023. Confira a lista completa abaixo.



💰 As 20 atletas mais bem pagas do mundo:



1. Iga Świątek (🎾) - R$ 119 milhões por ano

2. Eileen Gu (⛷️) - R$ 110 milhões

3. Coco Gauff (🎾) - R$ 108 milhões

4. Emma Raducanu (🎾) - R$ 75 milhões

5. Naomi Osaka (🎾) - R$ 74 milhões

6. Aryna Sabalenka (🎾) - R$ 73 milhões

7. Jessica Pegula (🎾) - R$ 62 milhões

8. Venus Williams (🎾) - R$ 61 milhões

9. Elena Rybakina (🎾) - R$ 47 milhões

10. Leylah Fernandez (🎾) - R$ 44 milhões



11. Nelly Korda (🏌️‍♀️) - R$ 41 milhões

12. Megan Rapinoe (⚽) - R$ 41 milhões

13. Candance Parker (🏀) - R$ 40 milhões

14. Alex Morgan (⚽) - R$ 39 milhões

15. Qinwen Zheng (🎾) - R$ 36 milhões

16. Simone Biles (🤸‍♀️) - R$ 35 milhões

17. P.V Sindhu (🏸) - R$ 35 milhões

18. Ons Jabeur (🎾) - R$ 28 milhões

19. Brooke Henderson (🏌️‍♀️) - R$ 27 milhões

20. Markéta Vondroušová (🎾) - R$ 26 milhões



📊 Os critérios do levantamento



A lista da Forbes das atletas mais bem pagas do mundo reflete os ganhos do ano civil de 2023. Os valores incluem salários base, bônus, prêmios em dinheiro, acordos de patrocínio e quaisquer negócios nos quais a atleta tenha uma participação significativa.



A Forbes não inclui receitas de investimentos, como pagamentos de juros ou dividendos, mas contabiliza os pagamentos de participações acionárias vendidas pelos atletas. A Forbes não deduz impostos ou taxas de agentes.