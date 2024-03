Luisa Stefani tem jogo adiado por causa da chuva em Indian Wells

Luisa Stefani, de azul, e Demi Schuurs, de branco (Foto: Jimmie 48 Photography)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 11:06 • Indian Wells (EUA)

Luisa Stefani, número 13 do mundo e primeira do Brasil nas duplas, chegou a entrar em quadra, nesta quinta-feira (7), mas jogou apenas três pontos e não concluiu nem o primeiro game. A chuva adiou o seu encontro de primeira rodada, ao lado da holandesa Demi Schuurs, no WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia (EUA).

A paulistana e a holandesa enfrentam a croata Donna Vekic e a romena Sorana Cirstea no torneio com premiação de US$ 9 milhões (cerca de R$ 45 milhões). Elas voltam à quadra nesta sexta-feira (8) no sexto e último jogo da quadra 8, em torno das 23h30 (de Brasília).

Marcelo Melo, que teria estreia marcada para esta sexta, ao lado do alemão Alexander Zverev, teve seu duelo adiado para o sábado (9), contra o búlgaro Grigor Dimitrov e o britânico Daniel Evans. Bia Haddad devbe jogar duplas também somente no sábado, ao lado da americana Taylor Townsend. Elas pegam as americanas Hayley Baptiste e Clervie Ngounoue.