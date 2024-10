Duplas brasileiras no tênis: as melhores parcerias na história

Bruno Soares (d) e Marcelo Melo (e) formaram das maiores duplas brasileiras no tênis. (Foto: Cristiano Andujar/AGIF)







O tênis brasileiro sempre teve grande destaque, não apenas nas competições de simples, mas também nas duplas. Diversos tenistas brasileiros alcançaram grandes feitos formando parcerias nacionais que deixaram suas marcas no circuito. As duplas brasileiras no tênis brilharam em torneios de grande importância, como Copa Davis, Jogos Olímpicos e eventos da ATP, mostrando que o Brasil também é forte no jogo em equipe.

O sucesso das duplas brasileiras no tênis é resultado de talento, entrosamento e um forte espírito de equipe. Ao longo das décadas, várias duplas 100% brasileiras demonstraram excelência nas quadras e conquistaram títulos importantes, levando o nome do Brasil ao cenário mundial. A seguir, destacamos as maiores parcerias da história do tênis nacional.

As melhores duplas brasileiras no tênis

Marcelo Melo e Bruno Soares

Marcelo Melo e Bruno Soares são, sem dúvida, duas das maiores figuras do tênis brasileiro nas últimas décadas. Embora ambos tenham feito parcerias de sucesso com jogadores estrangeiros, eles também formaram uma dupla 100% brasileira que defendeu o país em diversas competições. Juntos, representaram o Brasil em torneios como a Copa Davis e os Jogos Olímpicos. Seu entrosamento e amizade fora das quadras sempre os ajudaram a formar uma das melhores duplas brasileiras no tênis.

Guga Kuerten e Fernando Meligeni

Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni, dois dos maiores ícones do tênis brasileiro, formaram uma dupla memorável que representou o Brasil em torneios como a Copa Davis nos anos 1990. A garra e dedicação de ambos, aliadas ao talento individual, fizeram com que a dupla conquistasse vitórias importantes para o país. Embora Guga seja mais conhecido por suas conquistas em simples, a parceria com Meligeni nas duplas sempre trouxe muita emoção aos fãs brasileiros.

Thomaz Koch e Edison Mandarino

Nas décadas de 1960 e 1970, Thomaz Koch e Edison Mandarino foram grandes expoentes das duplas brasileiras. Juntos, eles representaram o Brasil em várias edições da Copa Davis, ajudando o país a alcançar vitórias históricas. A parceria foi sólida e eficaz, sendo uma das duplas mais temidas do circuito sul-americano na época. Koch e Mandarino são reconhecidos como grandes responsáveis por abrir o caminho para o tênis brasileiro no cenário internacional.

Luiz Mattar e Cássio Motta

Luiz Mattar e Cássio Motta formaram uma das mais fortes duplas brasileiras no tênis durante a década de 1980. Eles jogaram juntos em várias competições internacionais e também representaram o Brasil na Copa Davis. Embora não tenham conquistado títulos de Grand Slam, a dupla foi competitiva e conquistou resultados expressivos no circuito ATP, sendo uma das grandes referências do tênis brasileiro em duplas naquela época.

Fernando Roese e Mauro Menezes

Fernando Roese e Mauro Menezes foram outra parceria importante no cenário das duplas brasileiras no tênis durante os anos 1980 e 1990. Eles competiram juntos em torneios de nível ATP e também defenderam o Brasil na Copa Davis. A dupla teve um entrosamento forte e conseguiu conquistar títulos em torneios menores, deixando sua marca no tênis brasileiro.

Tiago Fernandes e Guilherme Clezar

Representando a nova geração de duplas brasileiras no tênis, Tiago Fernandes e Guilherme Clezar surgiram como uma promissora parceria nas categorias de base. Embora ainda em desenvolvimento, essa dupla simboliza o futuro do tênis brasileiro nas competições de duplas, com jovens talentos que têm potencial para representar o Brasil em torneios internacionais nos próximos anos.

André Sá e Marcelo Melo

Outra das duplas brasileiras no tênis que merece destaque é a formada por André Sá e Marcelo Melo. Juntos, competiram em várias edições da Copa Davis e também jogaram torneios ATP representando o Brasil. Embora ambos tenham feito sucesso com outros parceiros, a dupla brasileira no tênis demonstrou um excelente entrosamento em quadra e sempre foi um desafio para seus adversários. Sua experiência foi fundamental para consolidar o tênis brasileiro nas duplas.