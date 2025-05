Gabi Guimarães finalizou a temporada de 2025 do vôlei italiano, conquistando os títulos principais: Supercopa Italiana, Copa Itália, Campeonato Italiano de Vôlei Feminino, Mundial de Clubes e Liga dos Campeões da Europa. A brasileira, que defende o Conegliano, também foi eleita MVP do campeonato italiana e eleita melhor ponteira das Champions. Em entrevista ao Comitê Olímpico do Brasil, Gabi Guimarães falou sobre a temporada histórica.

— Foi uma temporada incrível. É uma cidade muito tranquila, um time que trabalha muito bem para a gente estar à vontade para jogar e esse elenco foi realmente muito especial. Fomos um time que trabalhou muito duro. Sem ego, sem vaidade, com cada uma tendo muita consciência do seu papel e das suas responsabilidades. Acho que esse foi o ponto importante pra gente sair da teoria e conseguir concretizar os objetivos — declara a atleta.

Gabi Guimarães na Seleção Brasileira

Agora, com o fim da temporada pelo Conegliano, a brasileira tem como próximo desafio a seleção brasileira, com a Liga das Nações de Vôlei (VNL) se aproximando. Ela provavelmente irá se ausentar da primeira fase do campeonato, mas estará acompanhando as partidas.

Gabi Guimarães reforça que precisa estar totalmente preparada para defender a seleção brasileira:

— São dez anos seguidos entre clubes e seleção, então 2025 sendo um ano pós-olímpico, início de um novo ciclo, entendo que seja o momento de ter uma pausa pra conseguir realmente descansar, desligar a cabeça e recarregar o corpo. Estar na seleção, é estar 200% disponível, então vai ser fundamental esse descanso para poder me apresentar com 100% da minha capacidade — afirma a atleta, que completa:

— Estou muito animada para esse recomeço com a seleção. Como todo início, exige paciência, calma e muito trabalho. Vai ter uma renovação natural, como todo ciclo, então a gente vai ter que aprender junto e descobrir os caminhos. Mas acho que o principal é a paciência. Claro que a gente sempre quer vencer, mas alguns processos levam tempo.