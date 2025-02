Dominado pela maior parte do jogo, o Flamengo perdeu para o Boca Juniors por 96 a 71, fora de casa, pela sétima rodada da fase de grupos do Basketball Champions League Americas (BCLA). Classificados para as quartas de final, antes mesmo deste confronto, o Rubro-Negro não conseguiu manter um bom aproveitamento e foi controlado pelo poder ofensivo dos donos da casa.

Apesar do resultado, o Flamengo está classificado para a fase de mata-mata do BCLA, ao liderar o Grupo B com nove pontos, um a frente do Boca Juniors, que também garantiu a vaga. A equipe rubro-negro ainda volta em ação para encarar o Toros del Chiriqui, na segunda-feira (10), pela oitava rodada na fase de grupos.

Como foi o jogo entre Flamengo e Boca Juniors?

O Boca Juniors iniciou com Scala, Vildoza, Delia, Vega e Giorgetti. Já o Flamengo veio com Balbi, Shaq Jhonson, Jonathan Luz, Bayo e Ruan Miranda.

Primeiro tempo

O início foi apenas uma prévia de como seria o desenrolar do jogo. Desde o começo do primeiro quarto, o Boca Juniors estabeleceu um controle segura sobre as ações do Flamengo, que não contou o aproveitamento para conseguir a reviravolta. Assim, os donos da casa chegaram a abrir 17 pontos de diferença nos primeiros minutos do confronto, que terminou em 24 a 17.

O segundo quarto não foi diferente, com clara superioridade do Boca Juniors nos dois lados da quadra sobre o Flamengo. Apesar dos erros da defesa rubro-negra, a diferença no placar aumentou ainda mais graças ao impressionante aproveitamento dos Xeinezes, que contavam com mais de 50% nos arremessos.

Segundo tempo

A forte pressão do Boca Juniors não diminuiu, e os problemas de arremessos do Flamengo não foram consertados, sem contar as grandes chances roubadas pelos donos da casa. Assim, o terceiro quarto foi mais um período controlado pelo time de Gonzalo Pérez.

Com o resultado final praticamente definido, o Boca Juniors tirou um pouco o pé no acelerador no último período. Os últimos 10 minutos de jogo foram "vencidos" pelo Flamengo por 27 a 12, mas o duelo já estava encaminhado e os jogadores rubro-negros não puderam mais reverter. O jogo chegou ao fim sem surpresas, com a vitória para o Boca.

