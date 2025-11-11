Uma batida durante a Fórmula 4 Brasil durante o fim de semana do GP Brasil de Fórmula 1 (F1), em Interlagos, deixou o piloto Ethan Nobels inconsciente na pista. Ele foi atingido em "T" pelo colega de equipe João Paulo Sanzovo. O tipo de batida em "T", quando um carro está na horizontal na pista e é atingido por outro no centro, é uma das mais graves do automobilismo.

Nas redes sociais, Ethan Nobels relatou o acontecimento deste sábado (8). Segundo o piloto, ele ficou inconsciente por 12 minutos. Nobels foi levado ao hospital por um helicóptero e já está em casa, mas ficará afastado das pistas.

— Fiquei inconsciente por cerca de 12 minutos e fui levado diretamente ao hospital de helicóptero pelo resgaste médicos da pista. Com todos os exames feitos, sofri uma contusão cerebral e pulmonar, além de dores na mão e no ombro direito, mas sem nenhuma fratura. Não tenho nenhuma memória ou lembrança da Corrida 2 e precisei ser informado no hospital sobre o que havia acontecido, foi um grande susto! Estou em casa e em recuperação — relatou Nobels nas redes sociais.

Ethan Nobels é atendido após grave acidente na F4 Brasil (Foto: reprodução / redes sociais)

Antes do acidente, o piloto havia sido convocado pela Confederação de Automobilismo para disputar a primeira Copa do Mundo de Fórmula 4, em Macau. Entretanto, precisará ficar afastado das pistas:

— Serão de 2 a 3 meses longe das pistas, o que infelizmente também significa que não poderei participar da Copa do Mundo da Fórmula 4, em Macau, na qual fui selecionado e acontecerá nesta semana. É uma pena, fico muito triste, mas faz parte do nosso esporte. O mais importante agora é focar na minha recuperação.

Como foi o GP Brasil de F1?

Lando Norris sobrou no GP Brasil, em Interlagos, neste domingo (9). Líder da temporada, o piloto britânico praticamente liderou de ponta a ponta a prova. O italiano Kimi Antonelli, em sua melhor corrida na carreira, terminou em segundo, enquanto o holandês Max Verstappen, que largou dos boxes e fez ótima prova de recuperação, ficou em terceiro.

O piloto britânico dedicou a vitória a Gil de Ferran, ex-piloto francês naturalizado brasileiro, que faleceu em 2023.

- Essa é para Gil (de Ferran). Foi um dos meus mentores quando cresci na modalidade há alguns anos. Então esse é para ele, estou certo de que ele estaria muito orgulhoso disso. Pensei nisso enquanto estava dirigindo. Foi um final de semana perfeito - celebrou Norris, após seu sétimo triunfo na temporada. Antes, ele venceu no México, Hungria, Grã-Bretanha, Áustria, Mônaco e Austrália.