O São Paulo anunciou o encerramento de sua equipe de basquete após a eliminação nas quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), encerrando um ciclo iniciado em 2018, quando o clube reativou a modalidade com um projeto competitivo.

Naquele momento, a reconstrução da equipe contou com a liderança de Carlos Belmonte, hoje diretor de futebol do clube, e com a colaboração de João Fernando Rossi, além do trabalho técnico de Cláudio Mortari, que assumiu o comando da equipe, sendo posteriormente sucedido por seu filho, Bruno Mortari.

Atualmente, nenhum dos nomes citados exerce influência direta sobre o basquete tricolor. Desde o início da gestão de Julio Casares, Belmonte passou a atuar exclusivamente no departamento de futebol.

Casares vive sua segunda gestão como presidente do clube, com mandato até o fim de 2026. Em entrevista ao portal UOL, Carlos Belmonte evitou antecipar qualquer movimentação política interna, afirmando que permanece focado no trabalho atual como diretor.

— Falta um ano e meio de mandato do presidente. Eu sei que já há pessoas trabalhando em busca de candidatura, mas acho que é desrespeitoso com o presidente. Eu sou diretor de futebol, tenho que trabalhar um ano e meio em favor do São Paulo e da gestão Julio Casares, e é isso que vou fazer. Não sei se vou ou não ser candidato, nem sequer tomei essa decisão — afirmou.

Durante sua trajetória recente no basquete, o São Paulo conquistou destaque e protagonismo. Entre 2020 e 2023, o clube figurou entre as principais forças da modalidade no país, alcançando a decisão da Copa Super 8 na temporada 2020/21 e disputando duas finais do NBB CAIXA nas edições 2020/21 e 2022/23.

Na temporada 2024/2025, no entanto, o desempenho ficou aquém das expectativas. A equipe foi eliminada pelo Bauru nas quartas de final, em série de três jogos pela melhor de cinco, e encerrou a participação com 16 vitórias em 41 partidas — o pior aproveitamento desde a entrada do clube no NBB.

São Paulo emitiu um anúncio após o encerramente do ciclo (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

Veja a nota oficial na íntegra

O São Paulo Futebol Clube comunica o encerramento das atividades da equipe basquetebol masculino profissional. O projeto, que contou com grandes nomes do esporte no País e foi inicialmente idealizado e executado pelo diretor Carlos Belmonte, foi um sucesso da modalidade em âmbito nacional e internacional, com a coroação com títulos e inúmeros grandes jogos e disputas de finais das principais competições da modalidade.

O São Paulo agradece a dedicação de todos atletas, profissionais e dirigentes que contribuíram durante estes anos em que as cores do Tricolor foram defendidas com honra, garra e empenho dentro das quadras. O Clube também agradece o apoio incondicional de torcedores e sócios ao time ao longo de todo o projeto.

Futuros projetos à parte do futebol, modalidade que é motivo da existência do São Paulo Futebol Clube, só serão iniciados a partir da prévia obtenção de recursos novos para a manutenção.