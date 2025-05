Lesões preocupam no São Paulo; veja situação e previsões de retorno

O São Paulo vive um momento de alerta em relação ao departamento médico. Após a vitória sobre o Grêmio, o Tricolor passou a lidar com novas preocupações, ampliando a lista de jogadores entregues à fisioterapia. O Lance! preparou um panorama da situação atual do elenco, com os casos em aberto e os prazos estimados de recuperação.

continua após a publicidade

Marcos Antonio e Lucca são os nomes mais recentes no boletim médico. O volante foi substituído ainda no primeiro tempo, com dores na parte posterior da coxa. Já o atacante sofreu uma forte entorse no tornozelo e iniciou tratamento com o departamento de fisioterapia.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Além da dupla, o São Paulo continua desfalcado de Luiz Gustavo, em recuperação de um tromboembolismo pulmonar, e de Calleri, que passou por cirurgia no joelho esquerdo. Henrique trata uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, enquanto Igor Vinícius está afastado por conta de uma lombalgia. Lucas teve diagnosticado um estiramento da cápsula posterior do joelho direito, e Ferreirinha segue em tratamento de uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo. Ruan, com dores no joelho direito, e Rodriguinho, com entorse no tornozelo direito, também seguem sob cuidados médicos.

continua após a publicidade

O número elevado de atletas no departamento médico acende o sinal de alerta no clube e pode impactar diretamente a sequência do São Paulo nas competições da temporada.

➡️Jogador do São Paulo é cotado por Ancelotti para a Seleção nas Eliminatórias

Marcos Antonio - posterior da coxa

O volante preocupou no sábado (17), durante a partida contra o Grêmio, ao cair sozinho e precisar ser substituído ainda no primeiro tempo. De acordo com o São Paulo, ele iniciou tratamento no REFFIS Plus na reapresentação do elenco, realizada na manhã de domingo (18).

continua após a publicidade

O atleta passará por exames nesta segunda-feira (19) para avaliação mais precisa. Com isso, torna-se dúvida para o confronto decisivo de terça-feira (20), diante do Náutico, pela Copa do Brasil. Como ainda não há um diagnóstico definitivo, não é possível estimar prazo de recuperação.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Lucca - entorse no tornozelo

Lucca surge como mais uma preocupação para o departamento médico. No domingo, o atacante permaneceu sob os cuidados da fisioterapia, após atuar contra o Grêmio. Este foi apenas seu segundo jogo como profissional pelo São Paulo — a estreia aconteceu no meio da semana, diante do Libertad. A tendência é que o caso continue sendo monitorado de perto. O jogador também é dúvida para a partida contra o Náutico, pela Copa do Brasil.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Lucas Moura - estiramento da cápsula posterior do joelho direito

De acordo com o São Paulo, Lucas sofreu um estiramento da cápsula posterior do joelho direito e seguirá sob acompanhamento do departamento médico do clube. Lesões desse tipo podem demandar até seis semanas de recuperação, dependendo da resposta clínica do atleta.

O Lance! apurou que a expectativa é de que Lucas Moura só volte a atuar após a pausa para o Mundial de Clubes, ou seja, a partir da segunda quinzena de julho.

Enquanto isso, o jogador realiza tratamento no REFFIS Plus e também conta com o apoio de um fisioterapeuta particular, além de acompanhamento especializado externo. Dessa forma, o camisa 7 combina a estrutura oferecida pelo São Paulo com um suporte clínico personalizado.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Ferreirinha - lesão da fáscia plantar do pé esquerdo

Ferreirinha foi desfalque do São Paulo na partida contra o Grêmio, no último final de semana. O clube informou que o atacante sofreu uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo. Titular absoluto do setor ofensivo, Ferreirinha deve ficar fora por um período mais longo e, assim como Lucas Moura, é esperado que só retorne após a pausa para o Mundial de Clubes, na segunda metade de julho.

O jogador seguirá em tratamento no REFFIS Plus, sob os cuidados do departamento médico do São Paulo.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Luiz Gustavo - tromboembolismo pulmonar

Luiz Gustavo está afastado do São Paulo desde o início de abril. O volante foi diagnosticado com um quadro de tromboembolismo pulmonar e chegou a ser internado para tratamento. A condição, também conhecida como embolia pulmonar, é caracterizada pela presença de um coágulo sanguíneo que atinge a circulação arterial dos pulmões, o que pode representar risco à vida se não tratada adequadamente.

Por conta da gravidade do quadro, o jogador segue fora de combate por tempo indeterminado. Ele não está autorizado a treinar com os companheiros, mas tem acompanhado de perto o dia a dia do clube durante o processo de recuperação.

Casos como o de Luiz Gustavo não são inéditos no futebol. Em setembro de 2024, o atacante Osvaldo, do Vitória, enfrentou a mesma condição. Na época com 37 anos, também precisou ser internado e só voltou a ser relacionado em janeiro de 2025, desfalcando o clube baiano na reta final da última temporada.

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Henrique - lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo

Revelado em Cotia, Henrique Carmo começava a ganhar espaço no elenco profissional do São Paulo quando foi diagnosticado com uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo. O jovem defensor está fora de ação há pouco mais de um mês, mas a expectativa é de que volte a ser relacionado em breve, conforme evolução do quadro clínico.

(Foto: Paulo Pinto / saopaulofc)

Igor Vinícius - lombalgia

Igor Vinícius foi diagnosticado com um quadro de lombalgia há cerca de três semanas e segue afastado dos gramados. Ainda sem previsão de retorno, o futuro do lateral-direito no São Paulo é incerto.

Com contrato válido até dezembro, o jogador ainda não foi procurado pela diretoria para tratar de uma possível renovação. Com poucas oportunidades ao longo da temporada, há a possibilidade de que deixe o clube antes mesmo do fim do vínculo.

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Calleri - cirurgia no joelho esquerdo

O argentino sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia. Calleri se lesionou contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Antes de operar, seguiu um protocolo no Reffis Plus do Tricolor.

O São Paulo conta com a possibilidade de não ter Calleri até o final da temporada. O camisa 9 está seguindo um cronograma com a fisioterapia e trabalhando no REFFIS.

(Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Ruan - dores no joelho direito

Ruan foi desfalque na partida contra o Grêmio, mas representa uma boa notícia para o São Paulo. Na reapresentação do elenco, no domingo (18), o jogador participou normalmente das atividades com o restante do grupo. A tendência é que volte a ser relacionado já para os próximos compromissos.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Rodriguinho - entorse no tornozelo direito

Rodriguinho também apresenta evolução em seu processo de recuperação. Revelado em Cotia, o meia realizou trabalhos individuais nos últimos dias e deve ser liberado para treinar com o restante do elenco ainda no início da semana.