Barron Mamiya e Tyler Wright vencem etapa de Pipeline da WSL

Na etapa de Pipeline da WSL (World Surf League, a Liga Mundial de Surfe), encerrada neste sábado (8), Barron Mamiya e Tyler Wright foram campeões nas categorias masculina e feminina, respectivamente. O evento, que dá início ao ano competitivo no surfe, foi marcado por disputas acirradas e desempenhos destacados.

A australiana Wright enfrentou a americana Caitlin Simmers na final com placar de 7.70 a 3.94, apesar de ondas com pouca pontuação. Por outro lado, a final masculina teve intensa disputa entre Mamiya e o italiano Leonardo Fioravanti, com o havaiano levando o título, após uma competição acirrada, marcada por uma onda de 9.80 pontos.

Os resultados não apenas colocam Wright e Mamiya como líderes do campeonato. Também destaca a habilidade da australiana Wright em competir sob diversas condições de mar. Também reforça a tradição havaiana no surfe, especialmente em Pipeline, onde Mamiya venceu pela segunda vez consecutiva. A torcida local teve motivos para comemorar, especialmente com a vitória de Mamiya, que se tornou bicampeão da etapa.

Barron Mamyia vence etapa de Pipeline da WSL, a liga mundial de surfe (Foto: Tony Heff/WSL/Divulgação)

Após Pipeline, próxima etapa da WSL será em Abu Dhabi

Os campeões agora se preparam para a próxima etapa do campeonato, em Abu Dhabi, vestindo a camisa amarela que simboliza a liderança no circuito. O início promissor de temporada estabelece um cenário competitivo intenso para o restante do ano, com expectativas altas para os próximos desempenhos de Mamiya e Wright.

Os surfistas brasileiros caíram nas semifinais. Barron Mamiya superou Italo Ferreira, por 18,90 a 10,33. Em casa, o havaiano teve bateria brilhante, onde conseguiu dois tubos e marcou o melhor somatório do dia para se classificar para a decisão do título.

Na outra semifinal, com dois tubos, o italiano Leonardo Fioravanti eliminou o brasileiro Ian Gouveia por 16,57 a 9,34, classificando-se para encarar o havaiano Mamiya.