Globo toma decisão após Band anunciar continuidade da transmissão da Fórmula 1

Everaldo Marques seria um dos principais nomes da Globo nas transmissões da Fórmula 1







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 06:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Após especulações de um possível retorno da Fórmula 1 para a Globo, a Band anunciou, no início da semana, que continuará a transmitir o torneio até o fim de 2025. No entanto, de acordo com o portal "F5", a emissora carioca ainda não descartou a exibição das corridas no ano que vem.

Segundo o portal, mesmo com o anúncio da Band, a continuidade da Fórmula 1 na emissora paulista não estaria 100% confirmada. Com isso, a Globo estaria aguardando um possível distrato entre Band e Liberty Media, empresa que vende os direitos de transmissão da competição.

"A Band comunica que a transmissão da Fórmula 1 continuará sendo feita por ela até o fim de 2024 e durante todo o ano de 2025, conforme contrato vigente. Após conversas com a Liberty Media, detentora dos direitos do mundial, não se chegou a um consenso em relação ao distrato e a emissora optou pelo cumprimento do contrato", trouxe a nota da Band.

Na última semana, a Globo realizou um evento em São Paulo onde anunciou algumas novidades para 2025. Em determinado momento da apresentação, desceu do teto um carro de Fórmula 1, estilizado com a logomarca da emissora carioca, junto com a legenda: "Será?".

Crise entre Band e Liberty Media

O vínculo atual entre Liberty Media e Grupo Bandeirantes vai até 2025, mas problemas financeiros obrigaram a emissora paulista a considerar a quebra do acordo após não receber uma cota de patrocínio vendida por R$ 20 milhões para uma casa de apostas.

A Band exibe a Fórmula 1 desde 2021 e tem na transmissão ex-profissionais da Globo, como Sérgio Maurício e Mariana Becker. A emissora carioca, inclusive, já teria definido alguns nomes para a cobertura do torneio no ano que vem, como o narrador Everaldo Marques e a repórter Júlia Guimarães.