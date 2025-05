Atual campeão do peso galo do UFC, Merab Dvalishvili lesionou o dedo mínimo do pé durante os treinamentos de seu próximo combate. O georgiano voltará ao octógono daqui a duas semanas, quando defende o título da categoria até 61 kg contra Sean O'Malley, na revanche do americano. Com o imprevisto, diversos fãs e a própria organização temem por um possível cancelamento da luta principal do UFC 316.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Merab mostra o dedo mínimo completamente roxo e torto. Na publicação, os parceiros de treino do georgiano mostraram preocupação com o estado do campeão, mas o próprio Dvalishvili demonstrou tranquilidade e que só terá que "tirar fora" o dedo.

Outra vez, Merab?

Depois da publicação do vídeo, diversos fãs relembraram outras lesões e momentos arriscados do georgiano na carreira. Em seu último combate contra Umar Nurmagomedov, em janeiro, Dvalishvili foi para a luta com um ferimento na perna, que ainda estava em processo de cicatrização. Apesar da lesão, a performance de Merab não foi afetada e derrotou o russo por decisão unânime dos juízes.

UFC 316 - Dvalishvili x O'Malley 2

Sean O'Malley terá a revanche contra Merab Dvalishvili e buscará recuperar o cinturão do peso galo que perdeu no UFC 306, em setembro de 2024. No combate, o georgiano derrotou o americano por decisão unânime (49-46, 48-47, 48-47) e se tornou campeão da divisão. Neste ano, Merab já fez a primeira defesa e derrotou Umar Nurmagomedov, no UFC 311, em janeiro. No outro lado, "Suga" Sean está fora de ação desde o combate onde foi destronado.