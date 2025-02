Na luta pela volta do Brasil no cenário internacional do tênis, João Fonseca e Thiago Wild voltam a cair no top-100 do esporte. Em novo ranking divulgado pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), nesta segunda-feira (10), os principais brasileiros no ranking sofreram quedas. No entanto, dois deles terão a oportunidade de subir esta semana no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina.

Thiago Wild segue como número 1 do país, no entanto, caiu uma posição no ranking mundial. Agora em 77º lugar, ele perdeu a posição para o italiano Mattia Bellucci, que subiu do 92º ao 68º, após a semi do ATP 500 de Roterdã, na Holanda. Wild só começará a somar pontos em Buenos Aires a partir das quartas de final, quando ultrapassaria a sua 18ª melhor marca (apenas as 19 melhores são contabilizadas).

Por outro lado, João Fonseca perdeu um posto no ranking para o argentino Camil Carabelli, campeão do Challenger 125 de Rosário, na Argentina. O carioca é o número 99 do mundo, seguido por Thiago Monteiro, que desceu uma posição e é o 100º.

No momento, no ranking ao vivo projetado para a semana que vem, João Fonseca é o 96º colocado e, uma vez que derrote Tomas Etcheverry, o 40º, nesta terça-feira, subiria ao 93º lugar no top-100 da ATP. Se o tenista se classificar para as quartas de final, entrará no top-90, ficando em torno do 88º ou 89º. Thiago Monteiro perdeu no Quali, mas ainda pode terminar a semana como 97º, caso os rivais não tenham um bom desempenho na semana.

Outros brasileiros conquistaram mais posições no ranking mundial da ATP. Felipe Meligeni subiu uma colocação e, agora, ocupa o 149º lugar, já Gustavo Heide ganhou dois, e está na 159ª colocação. Nas duplas, Fernando Romboli subiu seis e é o 89º após título em Rosario. Marcelo Demoliner, campeão ao lado de Romboli, subiu onze e é o 102º.

João Fonseca estreia nesta terça

Fonseca estreia nesta terça, não antes das 18h30 (de Brasília), na quadra central contra Tomas Etcheverry, 44º, abrindo a rodada noturna. Somente após o anúncio do horário do jogo, mais de 300 bilhetes foram vendidos dos mais de quatro mil que já haviam sido comprados para a sessão que terá a despedida de Diego Schwartzman contra o chileno Nicolas Jarry, a partir das 20h.

Após o ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca parte para o Rio Open, o maior aberto da América do Sul, no Jockey Club, no Rio de Janeiro–RJ, entre os dias 15 a 23 de fevereiro. Além do brasileiro, as estrelas Alexander Zverev, Holger Rune e Lorenzo Musetti estarão presentes no torneio.

Joao Fonseca durante treino em Buenos Aires (foto: @argentinaopentennis / Ieb+ Argentina Open)

Rio Open

O Rio Open ocupa um lugar de destaque no calendário da ATP por ser o único torneio da categoria ATP 500 realizado na América do Sul. Esse diferencial atrai tanto os melhores tenistas especializados em saibro quanto os fãs, que têm a oportunidade de acompanhar partidas de alto nível sem precisar viajar para a Europa.