CazéTV exibe torneio com equipe brasileira que tem Neymar e Kaká como presidentes

A CazéTV anunciou a transmissão de mais um campeonato já a partir do dia 1° de janeiro. O canal do influenciador Casimiro Miguel vai exibir a Copa do Mundo Kings League, que terá a presença da Seleção Brasileira, que tem como presidentes nomes importantes, como Neymar e Kaká.

continua após a publicidade

➡️ CazéTV revela planos e competições que irá transmitir em 2025; confira

A Kings League é um torneio de Fut 7 criado pelo ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué que ganhou notoriedade nos últimos anos. A Copa do Mundo da modalidade acontece na Itália, e a CazéTV exibe os jogos entre Argentina e Espanha, e Estados Unidos e México no primeiro dia.

Comandada por Victor Taube, conhecido como "Velho Vamp", a Seleção Brasileira estreia no dia 2 de janeiro, contra a Coreia do Sul. O principal jogador da equipe é o atacante Kelvin Oliveira, que defende o time "G3X", e já foi eleito melhor jogador de Fut7 do mundo em 2021.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além das seleções já citadas, também estarão presentes: Itália, Colômbia, Alemanha, Japão, Marrocos, Peru, Arábia Saudita, Turquia, Ucrânia e Uzbequistão. Dos 16 participantes, oito se classificam para os playoffs da competição. A final está prevista para o dia 12 de janeiro.

Jogadores do Brasil na Copa do Mundo Kings League

Além de Kelvin Oliveira, o Brasil também terá Josildo Barata, João Pedro Isidório, Wembley Luiz, Wellington Rodrigues, Maicon Silva, Davi Ilario, Jefferson Melo, Matheus Rufino, Leonardo 'Leleti' Garcia, João Victor Assumpção, Adreas Vaz e Lipão Pinheiro.

continua após a publicidade