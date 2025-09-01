Astro da NFL, Odell Beckham Jr visita o Brasil e se encontra com Neymar

O wide receiver Odell Beckham Jr, um dos principais nomes da National Football League (NFL), esteve no estádio da Vila Belmiro na noite do último domingo (31). O atleta norte-americano acompanhou a partida entre Santos e Fluminense, válida pelo Campeonato Brasileiro e foi recepcionado em campo pelo atacante Neymar antes do apito inicial.

Pouco antes de a bola rolar, enquanto as equipes realizavam o aquecimento, o atleta norte-americano desceu ao campo e encontrou o camisa 10 do Peixe. Neymar presenteou o amigo com uma camisa oficial do Santos.

Neymar e Odell Beckham Jr na Vila Belmiro (Foto: Reprodução / Instagram)

Carreira de Odell Beckham Jr na NFL

A trajetória de Beckham Jr. na NFL começou após uma carreira de destaque no futebol americano universitário pela Louisiana State University (LSU). Ele foi escolhido pelo New York Giants na primeira rodada do Draft da NFL de 2014, sendo a 12ª seleção geral, e seu impacto na liga foi imediato.

Logo em seu primeiro ano, foi eleito o Calouro Ofensivo do Ano, após uma temporada de estreia histórica: tornou-se o primeiro jogador a registrar mais de 75 recepções, 1.100 jardas e dez touchdowns, além de quebrar o recorde de novatos em média de jardas recebidas por jogo. Consolidando seu domínio, em 2016, tornou-se o jogador mais rápido na história da NFL a alcançar as marcas de 200 recepções e 4.000 jardas. Seus feitos incluem ainda múltiplas seleções para o Pro Bowl (o jogo das estrelas da NFL) e o título do Super Bowl LVI, conquistado em 2022 com o Los Angeles Rams, quando marcou um touchdown na final.

São Paulo atrai turistas para jogo da NFL

Faltando 4 dias para a segunda edição do NFL São Paulo Game, que colocará frente a frente Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, cresce a expectativa entre torcedores ansiosos para assistir ao duelo entre os astros Patrick Mahomes e Justin Herbert. No ano passado, o evento foi responsável por movimentar 61,9 milhões de dólares (aproximadamente R$ 330 milhões) na capital paulista. Para este ano, a expectativa da São Paulo Turismo (SPTuris) é de uma arrecadação ainda maior, especialmente motivada pelos visitantes de outros países.

— A expectativa para a partida deste ano é manter esses valores ou até superar, e que seja novamente um sucesso como foi a primeira edição. O evento traz muita projeção para a cidade de São Paulo e o Brasil representa um mercado com potencial enorme para crescer no futebol americano — disse o presidente da SPTuris, Gustavo Pires.

Ainda segundo o órgão, 11,5% do público registrado na partida de 2024 era de fora do Brasil, número este que deve subir para até 15% ou mais. E muitos desses futuros hóspedes estão recorrendo a comunidades online para trocar dicas sobre como se locomover pela cidade, segurança, gastronomia local e mais.