Neymar detona a postura da arbitragem no jogo do Santos: ‘Toda vez isso’
O Santos empatou com o Fluminense por 0 a 0 neste domingo (31), na Vila Belmiro
Após o empate sem gols do Santos diante do Fluminense neste domingo (31), Neymar usou as redes sociais para criticar a postura da arbitragem.
O camisa 10 discutiu não apenas com o árbitro Wilton Pereira Sampaio, mas também com o amigo e ex-companheiro de clube Paulo Henrique Ganso. Neymar recebeu cartão amarelo por reclamação logo em seu retorno aos gramados após cumprir suspensão.
O confronto, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou empatado em 0 a 0 na Vila Belmiro.
ESCALA DA ARBITRAGEM DO JOGO:
🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Auxiliares Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (GO)
Críticas:
Neymar escreveu no story que não pode se irritar e tomar amarelo, mas que 'toda vez é isso'. O jogador ainda mostrou preocupação com as entradas duras que podem virar lesão.
O goleiro Gabriel Brazão também ficou irritado com a arbitragem e mostrou arranhões vermelhos no braço: 'ainda tive que escutar que foi um contato leve'.
Após o apito final, o atacante Neymar disse que o "VAR atrapalhou o bonito do futebol" e sugeriu mudanças sobre o assunto impedimento.
- Mais uma vez o VAR atrapalhou o bonito do futebol, né? São detalhes que, na minha opinião, eu mudaria essas regras. O pé é a nossa base, então não tinha que ser traçada a linha ali. Enfim, isso aí sair outra coisa, não sou eu que mando, é só uma opinião que eu tenho - disse o camisa 10 santista.
Em relação ao duelo, Neymar também falou sobre o que precisa mudar para que o Alvinegro conquiste bons resultados para sair da parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão, já que tem apenas 22 pontos até o momento.
- Conseguimos fazer um bom jogo no segundo tempo. Acho que faltou acertar uns passes, o último passe acho que está faltando. Acho que está com muito nervosismo em acertar e são detalhes que a gente tem que procurar acertar o mais rápido possível, porque está chegando o fim do campeonato, estamos no segundo turno e a água já está batendo na bunda - avaliou Neymar.
O Santos volta a entrar em campo apenas no dia 14 de agosto, após a Data Fifa. O adversário será o Atlético-MG, na Arena MRV, às 16h (de Brasília).
