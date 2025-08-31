menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Neymar detona a postura da arbitragem no jogo do Santos: ‘Toda vez isso’

O Santos empatou com o Fluminense por 0 a 0 neste domingo (31), na Vila Belmiro

Neymar acumula 21 jogos e 7 gols com a camisa do Santos. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)
imagem cameraNeymar acumula 21 jogos e 7 gols com a camisa do Santos. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 31/08/2025
20:26
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após o empate sem gols do Santos diante do Fluminense neste domingo (31), Neymar usou as redes sociais para criticar a postura da arbitragem.

continua após a publicidade

Relacionadas

O camisa 10 discutiu não apenas com o árbitro Wilton Pereira Sampaio, mas também com o amigo e ex-companheiro de clube Paulo Henrique Ganso. Neymar recebeu cartão amarelo por reclamação logo em seu retorno aos gramados após cumprir suspensão.

O confronto, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou empatado em 0 a 0 na Vila Belmiro.

ESCALA DA ARBITRAGEM DO JOGO:

🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Auxiliares Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (GO)

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar faz post nas redes sociais reclamando da arbitragem. (Foto: Divulgação/ Instagram)
Neymar faz post nas redes sociais reclamando da arbitragem. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Críticas:

Neymar escreveu no story que não pode se irritar e tomar amarelo, mas que 'toda vez é isso'. O jogador ainda mostrou preocupação com as entradas duras que podem virar lesão.

O goleiro Gabriel Brazão também ficou irritado com a arbitragem e mostrou arranhões vermelhos no braço: 'ainda tive que escutar que foi um contato leve'.

continua após a publicidade
O goleiro Gabriel Brazão também reclamou da arbitragem. (Foto: Divulgação/ Instagram)
O goleiro Gabriel Brazão também reclamou da arbitragem. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Após o apito final, o atacante Neymar disse que o "VAR atrapalhou o bonito do futebol" e sugeriu mudanças sobre o assunto impedimento.

- Mais uma vez o VAR atrapalhou o bonito do futebol, né? São detalhes que, na minha opinião, eu mudaria essas regras. O pé é a nossa base, então não tinha que ser traçada a linha ali. Enfim, isso aí sair outra coisa, não sou eu que mando, é só uma opinião que eu tenho - disse o camisa 10 santista.

Em relação ao duelo, Neymar também falou sobre o que precisa mudar para que o Alvinegro conquiste bons resultados para sair da parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão, já que tem apenas 22 pontos até o momento.

- Conseguimos fazer um bom jogo no segundo tempo. Acho que faltou acertar uns passes, o último passe acho que está faltando. Acho que está com muito nervosismo em acertar e são detalhes que a gente tem que procurar acertar o mais rápido possível, porque está chegando o fim do campeonato, estamos no segundo turno e a água já está batendo na bunda - avaliou Neymar.

O Santos volta a entrar em campo apenas no dia 14 de agosto, após a Data Fifa. O adversário será o Atlético-MG, na Arena MRV, às 16h (de Brasília).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias