O novo canal gratuito GE TV, lançado pela Globo, iniciará suas transmissões oficiais no dia 4 de setembro de 2025 com o jogo entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A plataforma digital foi desenvolvida com foco nas gerações Z e Alpha, oferecendo conteúdo esportivo semelhante ao já ofertados nos canais Globo e Sportv, porém com linguagens e abordagem mais leves.

A programação do GE TV abrangerá múltiplas modalidades esportivas. No futebol, serão transmitidos jogos da Seleção Brasileira masculina e feminina, partidas da Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Brasileirão Feminino.

Um dos destaques da nova plataforma será a transmissão da NFL, liga de futebol americano que anteriormente era exibida pela ESPN no Brasil. O canal também cobrirá o Super Bowl em 2026, evento considerado o principal do calendário publicitário americano.

Outros esportes também terão espaço na programação, como a Liga das Nações de Vôlei, o Street League Skateboarding e o World Surf League, proporcionando variedade para os fãs de diferentes modalidades.

Para formar sua equipe, a Globo realizou transferências internas e novas contratações. Fred Bruno, do Globo Esporte, Sofia Miranda e Jordana Araújo, do SporTV, foram deslocados para o novo projeto. O narrador Jorge Iggor, da TNT Sports, os comentaristas Bruno Formiga, também da TNT Sports, e Mariana Spinelli, ex-ESPN, foram contratados especialmente para o canal. Everaldo Marques deve ser o principal narrador das partidas da NFL.

