Neo Química Arena ganha cara de ‘NFL’ antes de Corinthians e Palmeiras; veja fotos

A Neo Química Arena recebe Corinthians e Palmeiras neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), mas com uma 'cara' de estádio de NFL. A casa do Timão será palco do duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, na sexta-feira (5), pelo campeonato de Futebol Americano.

O estádio passou por mudanças pontuais para o confronto. Nos bastidores da Neo Química Arena, muitos materiais da NFL e uma estrutura diferenciada. Ao invés do espaço reservado imprensa em cima da arquibancada Oeste, há nove fileiras de cabine de imprensa, que serão utilizadas de forma excepcional no evento. Vale lembrar que a partida receba um número ainda maior de repórteres para a partida de Futebol Americano.

Estádio conta com novas cabines de imprensa para o confronto pela NFL (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Recorrente

Será a segunda vez que a Neo Química Arena será palco de um duelo da NFL. Em setembro do ano passado, os Eagles venceram os Green Bay Packers por 34 a 29 no primeiro jogo do torneio norte-americano em solo brasileiro.

A partida foi um sucesso de público e o estádio recebeu 47.236 pessoas para o confronto. Em campo, os jogadores chegaram a reclamar do gramado, alegando que era 'escorregadio'. O piso da Neo Química Arena passou por uma reforma e os organizadores consideram que o nível é semelhante ao da Copa do Mundo de 2014, quando a casa do Timão foi inaugurada para a Copa do Mundo.

Estádio conta com equipamentos do duelo da NFL (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Paralisação

O Corinthians não perderá jogos devido ao evento da NFL. O calendário do futebol será interrompido para a realização da Data Fifa. A próxima partida do Timão será no dia 10 de setembro, uma quarta-feira, contra o Athletico Paranaense, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.