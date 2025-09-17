LeBron James ativa ‘modo sincerão’ sobre Luka Doncic: ‘Ele é um grande…’

Um dos maiores jogadores da história do basquete, LeBron James, concedeu uma entrevista de grande repercussão ao jornal norte-americano The Wall Street Journal nesta terça-feira (16), na qual proferiu profundos elogios a Luka Doncic. James analisou os atributos que, em sua visão, colocam o esloveno não apenas entre os melhores da atualidade, mas em um patamar histórico no esporte.

Luka Doncic e LeBron James, do Los Angeles Lakers, se cumprimentam em jogo contra o Minnesota Timberwolves pela NBA (Foto: Juan Ocampo/NBAE via Getty Images/AFP)

O astro do Los Angeles Lakers iniciou sua análise valorizando o aspecto pessoal de Doncic, um fator que, segundo ele, precede a sua avaliação como atleta.

— Eu simplesmente amo a maneira como ele joga o jogo. Mais importante, cara, ele é simplesmente uma pessoa incrível — afirmou James.

Na sequência, LeBron aprofundou-se nos aspectos técnicos e mentais do jogo de Doncic, apontando a inteligência como o principal diferencial do atleta. Para James, a capacidade de processar o jogo em alto nível é o que separa os grandes jogadores dos gênios.

— Ele é um grande gênio do jogo. Eu sempre uso o QI como parâmetro no basquete, caras que conseguem pensar o jogo. Há vários caras na nossa liga que conseguem jogar, mas conseguir pensar o jogo também te coloca em outro nível — detalhou o tetracampeão da NBA.

Ao final de sua avaliação, LeBron James concluiu com a declaração de maior impacto, posicionando o jogador de 26 anos entre as figuras mais importantes que já praticaram o esporte.

— Luka é um dos melhores e mais divertidos jogadores de basquete de todos os tempos.

Luka Doncic fala sobre saída do Mavs e ida para o Lakers de LeBron James

Com um tom sincero, Doncic, em entrevista ao The Wall Street Journal, descreveu a confusão de sentimentos que o dominou quando a transferência foi confirmada, pondo fim a uma era de idolatria no Texas.

— Foi estranho. As pessoas disseram que eu fiquei triste, mas acima de tudo, eu não sabia como reagir, o que dizer. Dallas era meu lar e eu tinha muitos amigos lá — confessou o armador.

A relação com a torcida dos Mavericks, que o abraçou desde sua chegada à NBA em 2018, foi um dos pontos mais delicados para Doncic. O jogador de 26 anos expressou sua preocupação em como a mudança seria recebida pelos fãs que tanto o apoiaram e, ao mesmo tempo, como seria sua chegada à nação Laker, que agora o recebe como a grande esperança para um novo título.

— Os fãs sempre me apoiaram… eu não queria chatear os torcedores. Eu também não queria chatear os torcedores e as pessoas no Lakers, que me receberam de braços abertos. Foi uma mudança complicada — analisou Doncic.