Empresário do Shark Tank quer comprar franquia da NBA

O empresário e antigo dono do Dallas Mavericks, Mark Cuban, conhecido por sua participação no programa Shark Tank, esteve próximo de ser o dono do Portland Trail Blazers na NBA. O time foi colocado à venda em maio, após o fim da última temporada. Mark chegou a oferecer aproximadamente 3,5 bilhões de dólares para comprar a franquia.

Porém, o desfecho da venda se deu a Tom Dundon, proprietário do Carolina Hurricanes, time da NHL. O Blazers foi vendido por US$ 4 bilhões, uma oferta um pouco superior à de Mark Cuban, e inclui o compromisso de manter a franquia da NBA em Portland.

Damian Lillard está retornando para o Portland Trail Blazers

Disputa para a venda

A venda do Portland Trail Blazers foi bastante acompanhada pela NBA, pois desde o início do processo, rumores apareceram sobre uma possível mudança de cidade. A principal dúvida era se o próximo proprietário iria manter o time em Portland, sobretudo porque o contrato de locação atual do ginásio Moda Center vale somente até 2030 e o espaço precisa de reformas.

As suposições fizeram o dirigente da NBA, Adam Silver, manifestar-se sobre a possível mudança de cidade do Blazers. O comissário expressou o desejo da liga de manter o time na cidade, reforçando a necessidade de reformas na arena.

– A preferência da liga é que esse time permaneça em Portland. Nós tivemos grande sucesso por lá ao longo dos anos. No entanto, a cidade provavelmente precisará de uma nova arena – disse Adam.

O que não foi descoberto é se Mark Cuban tinha o interesse de trocar a franquia de cidade na NBA.

Outras participações de Tom Dundon

Dundon também possui participações majoritárias na Professional Pickleball Association (PPA) e na Major League Pickleball, ampliando seu portfólio de investimentos esportivos com a aquisição do Trail Blazers.