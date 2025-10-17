Após série de lesões, ex-MVP da NBA retorna às quadras; confira

O Philadelphia 76ers confirmou nesta sexta-feira (17) o retorno de seu principal jogador, o pivô Joel Embiid. O atleta recebeu alta do departamento médico e está programado para fazer sua estreia na pré-temporada da NBA na partida de hoje, contra o Minnesota Timberwolves.

Joel Embiid pelo Philadelphia 76ers (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Embiid, eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da liga na temporada 2022/23, passou os últimos meses em reabilitação intensiva. O pivô foi submetido a um procedimento cirúrgico em fevereiro de 2025 para corrigir uma lesão no menisco do joelho esquerdo, problema que o afastou da maior parte da segunda metade da temporada regular passada.

Para a partida desta noite, espera-se que Joel Embiid atue com uma restrição de minutos, seguindo o protocolo padrão de gerenciamento de carga para atletas que retornam de longos períodos de inatividade.

Nathan Mariano assina com o Phoenix Suns

O brasileiro Nathan Mariano fará parte do Phoenix Suns, franquia da NBA, principal liga de basquete do mundo. Ele disputará a G-League, liga oficial de desenvolvimento da NBA, defendendo o Valley Suns, equipe afiliada ao Suns. Com a assinatura, o brasileiro entra no radar do time principal. As informações são de Guilherme Pastor e Gerard Colomé, ligados à agência do jogador.

Nathan Mariano em em ação pelo Sesi Franca no NBB (Foto: Reprodução/Instagram: @nathanfm_43)

A G-League é formada por 17 times ligados a franquias da NBA. As equipes usam ela para testar novos jogadores ou deixar atletas que são sub-aproveitados. A liga foi iniciada em 2001, com oito franquias.

