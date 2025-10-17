menu hamburguer
Fora do Lakers, LeBron James tem retorno à NBA atualizado

Astro de 40 anos se recupera de uma lesão no nervo ciático

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 17/10/2025
09:30
Atualizado há 1 hora
imagem cameraLeBron James em ação pelo Los Angeles Lakers (Foto: Jessie Alcheh/NBAE via Getty Images/AFP)
LeBron James conquistará feito negativo inédito em sua carreira após 23 temporadas na NBA. Aos 40 anos, o ala do Los Angeles Lakers lida com uma lesão do ciático, o que o impossibilita pela primeira vez na carreira de estrear ao lado da equipe na fase regular. A informação foi divulgada pelo jornalista Shams Charania, da "ESPN" norte-americana.

— Fontes me contaram que o Lakers e o LeBron estão olhando para o meio de novembro como uma estreia realista para ele. Então, o 30 de outubro seria o mais cedo que o Lakers oficialmente reavaliaria LeBron James. Mas é esperado que ele precise de pelo menos algumas semanas depois dessa avaliação. Uma fonte ainda me contou esta noite que o LeBron estará tomando uma abordagem paciente com a reabilitação dessa lesão — disse Charania.

Tradução: "Reportagem para a ESPN NBA Countdown sobre a expectativa de que LeBron James adote uma abordagem paciente antes de sua estreia na temporada pelos Lakers"

A data de retorno ainda não está confirmada, mas a expectativa é que LeBron perca os primeiros 10 jogos do Lakers na temporada regular. Após a estreia no dia 21 de outubro, quando enfrenta o Golden State Warriors, a equipe terá uma sequência de 14 jogos em uma média de dois dias entre eles.

A ideia é adotar uma "abordagem cautelosa" na recuperação do astro de 40 anos, principalmente por sua importância na rotação do Lakers. Com isso, a equipe precisará contar com o talento de Luka Doncic para liderar o elenco em quadra nos primeiros desafios da temporada regular.

Luka Doncic em seu primeiro jogo, ao lado de LeBron James, pelo Los Angeles Lakers (Foto: Adam Pantozzi / NBAE / AFP)

Na pré-temporada, apenas Doncic foi utilizado por JJ Redick, e em apenas uma oportunidade - na derrota contra o Phoenix Suns. O início, no entanto, não é dos melhores para o time da Califórnia, com uma vitória em cinco jogos disputados.

Entenda lesão de LeBron James

James, que está prestes a completar 41 anos e iniciar sua 23ª temporada na liga, ainda não participou de nenhum treino completo durante o campo de treinamento. Inicialmente, o técnico JJ Redick havia descrito o problema como uma "irritação nervosa no glúteo", mas o diagnóstico de ciática — uma dor que se origina na coluna e irradia pela perna — detalha a gravidade da lesão.

Pela primeira vez na carreira, LeBron James não estará em quadra para o jogo de abertura da NBA. A confirmação de sua ausência na partida do dia 21 de outubro, entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, marca o fim de uma das mais incríveis sequências de longevidade e resistência na história do esporte profissional.

