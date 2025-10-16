Guia da NBA 2025/26: programação, novidades e onde assistir à nova temporada

A nova temporada da NBA está prestes a começar, e o Lance! preparou um guia completo para você, fã do esporte, ficar por dentro de tudo: o calendário, a análise de cada conferência, as principais narrativas, os novos talentos e onde acompanhar todas as partidas.

Logo dos times da NBA (Foto: Divulgação)

A noite de abertura, em 21 de outubro, já reserva confrontos de peso: o atual campeão, Oklahoma City Thunder, recebe o Houston Rockets, marcando a estreia de Kevin Durant pela nova equipe contra seu ex-time. Na sequência, um clássico que nunca decepciona: Golden State Warriors, de Stephen Curry, encara o Los Angeles Lakers, do incansável LeBron James.

Onde assistir os jogos da NBA

Os fãs brasileiros terão diversas opções para acompanhar a temporada 2025-26 da NBA. A transmissão no país será dividida entre os canais do Grupo Disney, a Amazon e a Band:

ESPN e Star+: Transmitirão uma vasta gama de jogos durante a temporada regular e os playoffs, sendo a casa tradicional da NBA no Brasil.

Amazon Prime Video: Terá um pacote de jogos exclusivos, incluindo partidas de quinta, sexta e sábado, além de ter a exclusividade da transmissão das Finais da NBA de 2026.

Band: Exibirá as Finais em TV aberta.

NBA League Pass: O serviço de streaming por assinatura da própria liga continua sendo a opção para quem não quer perder absolutamente nenhum jogo, com todos os confrontos ao vivo.

Calendário da temporada

Início da Temporada Regular: 21 de outubro de 2025

Copa da NBA (Fase de Grupos): 31 de outubro a 28 de novembro de 2025

Copa da NBA (Finais em Las Vegas): 9 a 16 de dezembro de 2025

Rodada de Natal: 25 de dezembro de 2025

Fim de Semana All-Star em Los Angeles: 13 a 15 de fevereiro de 2026

Fim da Temporada Regular: 12 de abril de 2026

Torneio Play-In: 14 a 17 de abril de 2026

Início dos Playoffs: 18 de abril de 2026

Início das Finais da NBA: 4 de junho de 2026

Análise das Conferências

Conferência Leste

O Indiana Pacers, atual campeão da conferência, entra como o time a ser batido. Liderados pelo astro Tyrese Haliburton, a equipe quer provar que a última temporada não foi um acaso.

A briga pela retomada do trono será intensa: o New York Knicks buscando a revanche, e o Boston Celtics que mesmo sem Jayson Tatum, tem um bom núcleo, aparecem como principais desafiantes. O Milwaukee Bucks, agora sem Damian Lillard e focado totalmente em Giannis Antetokounmpo, é uma incógnita, mas nunca pode ser descartado. Fique de olho também no Cleveland Cavaliers, com seu elenco jovem e entrosado, e no Philadelphia 76ers, que adicionou o explosivo novato VJ Edgecombe ao lado de Joel Embiid.

Conferência Oeste

No Oeste, a briga é ainda mais intensa. O atual campeão da NBA, Oklahoma City Thunder, é o time a ser batido, com um núcleo jovem liderado pelo MVP Shai Gilgeous-Alexander. O Denver Nuggets, do superastro Nikola Jokic, busca retomar o posto de melhor da liga.

A grande novidade é o Houston Rockets, que adicionou Kevin Durant a um time jovem e promissor, tornando-se um candidato imediato. O Dallas Mavericks, com a dupla Anthony Davis e Kyrie Irving, agora conta com o fenômeno Cooper Flagg, e tem tudo para chegar longe. Também tem o Minnesota Timberwolves, com Anthony Edwards, o Los Angeles Lakers de Luka Doncic e LeBron James e o Warriors com Stephen Curry, que sempre são perigosos.

A "Última Dança" de LeBron James?

Aos 41 anos, King James entra em sua 23ª temporada. Muitos especulam que pode ser seu ano de despedida. Cada jogo será um registro histórico.

Luka Doncic e LeBron James, do Los Angeles Lakers, se cumprimentam em jogo contra o Minnesota Timberwolves pela NBA (Foto: Juan Ocampo/NBAE via Getty Images/AFP)

Destaques para a temporada

A nova geração no comando: Jogadores como Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Anthony Edwards (Timberwolves) e o próprio Tyrese Haliburton (Pacers) já não são mais promessas, são realidades que comandam suas franquias.

Durant em Houston: Como KD vai se encaixar no jovem time dos Rockets? A união de sua experiência com a energia de Alperen Sengun pode ser explosiva.

Os novatos

O Draft de 2025 trouxe uma classe de calouros de enorme potencial. A briga pelo prêmio de "Rookie of the Year" promete ser boa.

Cooper Flagg (Dallas Mavericks): A primeira escolha do Draft é um talento geracional. Com habilidade para defender, arremessar e criar jogadas, ele tem tudo para causar um impacto imediato ao lado de Luka Doncic.

Dylan Harper (San Antonio Spurs): Formará uma dupla intrigante com Wembanyama. Harper é um armador de grande visão de jogo e capacidade de pontuar.

VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers): Um ala atlético e explosivo que pode se tornar uma peça fundamental para o time de Joel Embiid.

Maiores Campeões da NBA

Boston Celtics: 18 títulos

Los Angeles Lakers: 17 títulos

Golden State Warriors: 7 títulos

Chicago Bulls: 6 títulos

San Antonio Spurs: 5 títulos