Em grande combate, Katie Taylor vence Amanda Serrano e segue campeã

Em uma das melhores lutas da noite, Katie Taylor venceu Amanda Serrano e se manteve campeã unificada das superleves do boxe, neste sábado (16), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA). O duelo que antecedeu o combate entre Mike Tyson e Jake Paul foi uma verdadeira guerra, com a irlandesa levando a melhor por decisão unânime dos juízes por 95 a 94.

continua após a publicidade

➡️ Whindersson Nunes revela valor ganho em luta de boxe contra Goyat

🥊 COMO FOI A LUTA?

A porto-riquenha não quis esperar e partiu para cima da campeã. Amanda conseguiu desnortear a irlandesa após dois socos, que não foram mais devido ao gongo, que anunciou o final do primeiro round. Serrano seguiu com tudo no segundo assalto, conseguindo encaixar melhor sequência e forçando Katie a ir para o clich.

No terceiro round, Taylor conseguiu equilibrar o combate, mas no quarto assalto a pressão de Amanda voltou. Porém, a irlandesa conseguiu contra-atacar com um soco, que abriu um corte no supercílio da desafiante. Com o ferimento, Katie começou a focar no local, onde abriu mais a lesão de Serrano, que, mesmo machucada, não se abalou e seguiu na troca de golpes.

continua após a publicidade

Katie Taylor e Amanda Serrano no ringue (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na parte final da luta, Katie Taylor e Amanda Serrano continuaram trocando golpes, mas a irlandesa foi punida com um ponto após acertar uma cabeçada na porto-riquenha. Penalizada, Katie foi com tudo para cima de Serrano, que respondeu na mesma moeda, transformando o último round em uma guerra, mas sem nocaute.

Na decisão dos árbitros, por 95 a 94, Katie Taylor venceu Amanda Serrano por decisão unânime e se manteve campeã unificada das superleves do boxe.