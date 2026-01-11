Após prata, Lucas Pinheiro bate na trave e belisca pódio em Adelboden

O esquiador Lucas Pinheiro confirmou sua excelente fase ao conquistar a quarta colocação na prova de slalom da Copa do Mundo de esqui alpino, realizada neste domingo (11) em Adelboden, na Suíça. O brasileiro demonstrou alta performance e por muito pouco não subiu ao pódio, ficando a apenas 16 centésimos do vencedor.

A vitória na etapa ficou com o francês Paco Rassat, que completou o percurso em 1min51s22. Lucas totalizou 1min51s58 nas duas descidas. O tempo foi o suficiente para figurar entre os melhores, mas a definição final das posições só ocorreu após os últimos competidores entrarem na pista, com Rassat superando o tempo do brasileiro e assegurando o ouro.

O pódio foi completado pelos noruegueses Atle Lie McGrath (1min51s40) e Henrik Kristoffersen (1min51s42), segundo e terceiro colocados, respectivamente.

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen reage após cruzar a linha de chegada na segunda descida do slalom masculino da Copa do Mundo de Esqui Alpino, em Adelboden, no sudoeste da Suíça, em 11 de janeiro de 2026. (Foto: Fabrice COFFRINI/AFP)

Lucas é prata em slalom gigante

Pinheiro conquistou a medalha de prata na prova de slalom gigante da Copa do Mundo, realizada neste sábado (10) em Adelboden, na Suíç

a. O atleta completou as duas descidas com o tempo de 2min31s72, ficando a menos de meio segundo do líder. A vitória ficou com o suíço Marco Odermatt, atual campeão olímpico da modalidade, que registrou 2min31s23.

O resultado em solo suíço reforça a grande fase de Pinheiro, que já acumula três medalhas na atual temporada 2025/26 da Copa do Mundo. Antes da prata no slalom gigante de hoje, ele já havia subido ao pódio como vencedor na etapa da Finlândia, no slalom, e como vice-campeão no slalom gigante em Alta Badia, na Itália.

Com o desempenho, o brasileiro mantém a segunda posição na classificação geral da Copa do Mundo, com 538 pontos, atrás apenas do suíço Marco Odermatt (955). Na classificação específica do slalom, Braathen está em quinto lugar (271 pontos), enquanto Rassat lidera (340).

A próxima etapa da Copa do Mundo está agendada para Wengen, também na Suíça, e ocorrerá entre os dias 16 e 18 de janeiro.