Após passagem relâmpago no Brasil, Raulzinho assina com Barcelona

Nem desfez as malas. O armador Raulzinho, que chegou ao Pinheiros em outubro deste ano, deixou o clube e assinou com o Barcelona, nesta segunda-feira (25). Ele será apenas o quinto brasileiro a defender a equipe espanhola na história.

— Estou muito feliz com o convite do Barcelona, com a oportunidade de voltar à Espanha para vestir essa camisa. E isso só foi possível porque o Pinheiros abriu as portas para mim. Quero agradecer a todos do clube, ao presidente Brazolin e ao Galvani pela oportunidade, aos meus companheiros de equipe, funcionários e sócios, pela recepção, pelo carinho, por me ajudarem, pelo apoio, para que eu pudesse voltar a jogar no meu melhor nível. Foram poucas semanas, mas suficientes para que eu entendesse porque é um dos clubes de referência no esporte no país — afirmou Raulzinho.

O armador chegou ao Pinheiros no dia 15 de outubro, mas havia uma cláusula contratual em seu contrato que permitia a saída imediata em caso de propostas para o exterior. Com a proposta do Barcelona, o atleta usou da condição para rumar à Espanha.

Antes do Barcelona, Raulzinho havia passado pela Europa

Raul é um dos brasileiros de maior prestígio no basquete mundial. O jogador passou 16 anos atuando fora do país, sendo oito deles na NBA — atuou por Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Washington Wizards, Cleveland Cavaliers. Na Europa, ele defendeu o San Sebastián, o Múrcia e, por fim, o Fenerbahçe.

De volta ao Brasil, o armador teve números consistentes. Apesar dos poucos jogos com o Pinheiros, Raul teve médias de 16,8 pontos, 5 assistências e 3,2 rebotes. O time paulista foi apenas a segunda equipe brasileira que o atleta defendeu — ele foi revelado pelo Minas Tênis Clube.