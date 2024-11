STU Super Finals: nova geração do skate domina pódio em São Paulo

O STU Super Finals aconteceu neste final de semana, no Parque Cândido Portinari, em São Paulo (SP), e a nova geração do skate nacional tomou conta dos pódios. A vitória no STU Super Finals dá 80.000 pontos no ranking mundial, o segundo lugar ganha 64.000 e o terceiro lugar recebe 54.400. Confira os resultados da competição a seguir.

No street feminino, a campeã foi Isabelly Avila, que conseguiu a melhor volta e subiu ao lugar mais alto do pódio. Kemily Suiara e Maria Lucia ocuparam o segundo e o terceiro lugar, respectivamente. No street masculino, Gabryel Aguilar (1º), Ismael Henrique (2º) e Ivan Monteiro (3º) formaram o pódio.

O <strong>STU Super Finals</strong> aconteceu neste final de semana, no Parque Cândido Portinari, em São Paulo (Fotos: Julio Detefon / STU)

O park masculino foi comandando por Kalani Konig. O catarinense fez uma volta quase perfeita, com a marca de 90.96 pontos, e conquistou seu quarto título de etapa no STU National 2024. Em segundo lugar, ficou Dan Sabino, com 89.00 pontos cravados, e, em terceiro, Augusto Akio, com 86.27.

No park feminino, Helena Laurino tomou conta das baterias e conseguiu a maior nota entre todas as skatistas: 82.07 pontos. Em segundo, ficou Fernanda Galdino, com 70.99 pontos, e Isadora Pacheco completou o pódio, com 70.37.