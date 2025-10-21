Medina revela que ultrassom era estratégia para lançar marca infantil; entenda

O tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina esclareceu que a imagem de ultrassom com um bebê segurando uma prancha, compartilhada anteriormente em suas redes sociais, fazia parte de uma estratégia de marketing. A revelação aconteceu neste domingo (19), quando o atleta de 31 anos anunciou o lançamento da "Medininha", sua nova marca voltada ao público infantil.

A publicação inicial gerou especulações entre fãs e seguidores, que acreditaram que o surfista seria pai pela primeira vez com sua namorada Isabella Arantes, de 28 anos. O casal oficializou o relacionamento no final de agosto deste ano, durante uma viagem à Península de Maraú, na Bahia.

Em publicação de esclarecimento nas redes sociais, Medina apresentou o conceito por trás do novo empreendimento.

- E assim nasce o "Medininha", um personagem inspirado na minha história, criado para levar o esporte e o amor pela natureza às novas gerações. Ele representa a infância, a pureza, os primeiros passos e o começo de um sonho. Em breve, novidades - declarou o surfista.

A marca Medininha Oficial, segundo Medina, é inspirada em sua trajetória pessoal no esporte e pretende desenvolver produtos para crianças, promovendo a conexão com o surfe e a natureza. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os itens que serão comercializados nem quando estarão disponíveis para o público.