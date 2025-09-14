Izabela Rodrigues terminou na 9ª colocação na final do lançamento de disco do Campeonato Mundial de Atletismo 2025, em Tóquio. A competição aconteceu neste domingo (14), durante a sessão noturna do evento realizado no estádio olímpico da capital japonesa. Na fase classificatória, a brasileira alcançou sua melhor marca da temporada ao brilhar no Grupo A.

Na primeira tentativa, Izabela alcançou a marca de 63,22m, que acabou sendo seu melhor resultado na final. A brasileira queimou o segundo lançamento e registrou 61,75m na terceira tentativa, não conseguindo superar sua marca inicial nas rodadas subsequentes.

Durante a fase classificatória, a atleta havia obtido desempenho superior, garantindo vaga na final com 63,75m, seu melhor resultado da temporada e a sexta melhor marca entre as finalistas.

A medalha de ouro ficou com a americana Valerie Allman, que lançou o disco a 69,48m em sua quinta tentativa. A holandesa Sandra Elkasevic conquistou a prata com 67,50m, sua melhor marca na temporada, enquanto a cubana Silinda Moráles levou o bronze ao estabelecer seu recorde pessoal com 67,25m.

Brasileira fez história no Mundial de Atletismo

A classificação do lançamento de disco foi divida em duas baterias. A primeira contou com o show de Izabela, enquanto a segunda acabou não sendo bem aproveitada pela compatriota Andressa de Moraes. Com isso, apenas Iza conquistou a vaga para a final.

A atleta competiu no Grupo A, onde iniciou com um lançamento de 54,93 metros. Na segunda tentativa, Izabela melhorou consideravelmente seu desempenho, alcançando os 63,75 metros que garantiram sua classificação, ficando apenas 25 centímetros abaixo da marca automática.

A brasileira terminou a bateria na quarta colocação após atingir sua melhor marca da temporada. Na tabela geral, ficou em sexto lugar com grandes chances na fase final.