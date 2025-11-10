Europeus reagem à corrida de Bortoleto em Interlagos: 'Precisa aprender'

O final de semana foi de quebra de expectativas para Gabriel Bortoleto em Interlagos. Após bater na corrida sprint e não participar da classificação, o brasileiro largou dos boxes no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 (F1) e bateu na primeira volta. Muitos europeus reagiram à participação do jovem piloto da Sauber.

Apesar da alta erxpectativa do público brasileiro, a euforia durou pouco durante a corrida. Com isso, o primeiro GP que Bortoleto disputa em Interlagos na Fórmula 1 ficou com gosto bastante amargo para o brasileiro.

Na Europa, o brasileiro é tratado como uma das grandes promessas da Fórmula 1. Até por isso, muitos europeus se entristeceram com a participação de Gabriel Bortoleto em Interlagos. Veja os comentários abaixo:

Gabriel Bortoleto na manhã deste sábado em Interlagos (Foto: Miguel Schincariol/ AFP)

Veja reação dos europeus com Gabriel Bortoleto em Interlagos

Tradução sobre Bortoleto em Interlagos: Meu coração ainda dói por Gabriel Bortoleto.

Tradução: Estou arrasado pelo Gabi Bortoleto. Meu Deus, que estreia horrível em casa. O acidente no sprint provavelmente foi um erro de principiante e um julgamento equivocado, mas foi fantástico vê-lo sair do carro e voltar para a classificação. Quanto à corrida… O carro 18 precisa aprender a ter noção espacial.

Tradução após Interlagos: A corrida em casa do Bortoleto durou quase o mesmo tempo que minha capacidade de atenção. O Brasil te ama, garoto, mas Interlagos ama ainda mais o drama.

Tradução após GP de Interlagos: Gabriel Bortoleto sofreu dois acidentes em um único fim de semana. Em um deles, o impacto representou uma força de 57g. Inacreditável que ele tenha se levantado.

Tradução: O mais impressionante neste fim de semana em Interlagos é o quanto a F1 evoluiu em termos de segurança. Bortoleto não teria tolerado isso há 5 anos.

Brasileiro desabafou após batida

Ao final da corrida, que teve a vitória de Lando Norris, Bortoleto desabafou, em entrevista à Band, sobre a sua estreia em Interlagos.

— Meu país apoiando, uma torcida inacreditável, eu não tenho nem como agradecer. Mudou muito minha cabeça em várias coisas ver o que eu vi nesse fim de semana. Depois da batida ontem, batida hoje, meu país torcendo, vibrando. Todo mundo muito triste hoje. Eu estou mais do que todo mundo, eu sinto na pele. Mas eu vou seguir em frente, isso vai me fortalecer. É um erro meu, eu sou muito severo comigo mesmo — disse Bortoleto em Interlagos.

Ainda na entrevista, o novato classificou este domingo como o "pior dia de sua vida", mas prometeu continuar trabalhando e com esperanças de um melhor desempenho na próxima vez em Interlagos.

— Não vou vir aqui e apontar o dedo para ele, para mim, seja lá o que for. Eu tinha ultrapassado o Colapinto, estive lado a lado com o Stroll, ele estava com o composto duro, tinha menos tração. Na minha visão, eu estava ali, ele sabia que eu estava do lado de fora [da curva], mas foi em linha reta, como se eu não estivesse lá. Enganchou minha asa dianteira com a roda dele, eu peguei a grama e fui para o muro, não tinha o que fazer — analisou Bortoleto em Interlagos.