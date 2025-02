Após 12 anos, o Brasil celebra a classificação no esqui alpino feminino para as Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina 2026. Alice Padilha, de 17 anos, atingiu os critérios de qualificação, representando um marco importante para o esporte brasileiro na neve. Essa conquista, que aconteceu nesta segunda-feira (10), não apenas destaca a presença feminina em competição, mas também assegura a participação histórica do país na categoria

continua após a publicidade

➡️ Campeão brasileiro de futebol americano desafia Philadelphia Eagles

Alice Padilha começou a esquiar com apenas seis anos em Connecticut, Estados Unidos. Anos depois, mas ainda jovem, a brasileira teve uma performance notável em uma competição de slalom universitário em Berkshire East, nos EUA, onde alcançou o 14º lugar.

Essa atuação lhe rendeu 83,07 pontos FIS, bem abaixo do limite de 120 pontos necessários para a classificação. Além do slalom, Padilha também compete no slalom gigante, buscando consolidar sua presença no esporte.

continua após a publicidade

Inspirada por Lindsey Vonn, campeã olímpica, a jovem já demonstrou seu potencial ao se classificar para as Olimpíadas de Inverno da Juventude Gangwon 2024. A Confederação Brasileira de Desportos na Neve anunciará os atletas convocados ao final do período de classificação, no início de 2026.

Com a inclusão de Padilha, o Brasil garante o retorno de uma mulher na modalidade de esqui alpino, após não ter representantes femininas nas últimas duas edições das Olimpíadas de Inverno. A última atleta foi Maya Harrison, representante brasileira em Sochi 2014, na Rússia, e em Vancouver 2010.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte