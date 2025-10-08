O polonês Mateusz Gamrot encarou a imprensa no Media Day do UFC Rio, nesta quarta-feira (8) e mostrou estar preparado para enfrentar um dos ídolos do MMA nacional diante de uma arena lotada. Neste sábado, Gamrot enfrenta Charles Do Bronx na luta principal do UFC Rio e mostrou confiança em lidar com todos os desafios do duelo.

Para o peso leve polonês, sua confiança vem do fato de que sua preparação física está em dia e também por Charles nunca ter lutado cinco rounds.

- Eu estou muito bem preparado. Meu técnico Mike Brown sempre elogia meu gás e eu sei que o Charles nunca lutou cinco rounds, então não acho que a luta vá durar tanto, mas se durar estou preparado. Sei que estou entrando em território inimigo, ele é um herói e todo o público irá apoiá-lo, podem ajudar um pouco e, inclusive, influenciar a arbitragem. O público pode ser muito energético, mas quando as portas do octógono se fecharem, é um contra um e eu farei o meu trabalho – garantiu Gamrot.

Pronto para desafios maiores pós-UFC Rio

Mesmo se recusando a pensar em longo prazo, mantendo que seu foco está totalmente em Charles, Gamrot admitiu admirar o atual campeão peso leve, Ilia Topuria. Porém, o polonês declarou também que está pronto para se testar contra os melhores.

- Estou muito satisfeito com a luta contra Charles porque ele é um dos melhores e estou tentando lutar com os melhores. Quando eu ganhar dele, penso mais. Topuria provou que é o melhor do mundo no peso pena e peso leve, mas sei que posso dar uma boa luta a ele – apontou Gamrot.

Veja o card do UFC Rio:

Card principal

Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira