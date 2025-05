Aos 42 anos, Marcelinho Huertas é eleito MVP da Liga Espanhola de basquete

O armador brasileiro Marcelinho Huertas, do La Laguna Tenerife, foi eleito MVP da temporada regular 2024/25 da Liga Endesa, o Campeonato Espanhol de Basquete Masculino. A premiação aconteceu nesta terça-feira (27) em Tenerife, quando o brasileiro de 42 anos recebeu 104,6 pontos na votação, superando o pivô croata Ante Tomic, do Joventut Badalona, que obteve 94 pontos.

Huertas foi ao Teatro Leal pensando que daria apenas uma entrevista sobre sua temporada. No local, encontrou uma festa de aniversário organizada por companheiros, membros do clube e torcedores. Durante a celebração, familiares entregaram o troféu de MVP ao jogador, que havia completado 42 anos no domingo (25).

A escolha do MVP resultou de votação com participação de jogadores, técnicos, torcedores e profissionais da mídia que acompanham o basquete espanhol. O brasileiro foi o preferido entre técnicos e jogadores, enquanto ficou em terceiro nas preferências dos torcedores e jornalistas. Tomic liderou a votação popular e foi o mais escolhido pela imprensa.

Média de mais de 16 pontos por jogo

O armador dominicano Jean Montero, do Valencia Basket, completou o pódio da premiação. Huertas também integrou o quinteto ideal da fase de classificação da Liga Espanhola, junto com Montero, Mario Hezonja (Real Madrid), Derrick Alston Jr. (BAXI Manresa) e Ante Tomic.

Em 32 jogos na atual temporada da Liga Espanhola, o brasileiro registrou média de 16,7 pontos por partida. Seus números incluem 14,3 pontos, 7,2 assistências, 2,2 rebotes e 0,5 roubos de bola por jogo.

Este é o segundo prêmio de MVP conquistado por Huertas em maio de 2025, após ter sido eleito o melhor jogador da Basketball Champions League pela segunda temporada consecutiva.

— Só tenho que agradecer às pessoas que puderam votar em mim. Os prêmios individuais em esportes coletivos, para mim, sempre têm de estar ligados ao sucesso da equipe. Sem o trabalho diário de cada um de nós, e de muitas pessoas que às vezes não falam tanto, é fundamental. Foi uma surpresa. Eu estava nervoso, minhas pernas tremiam — disse Huertas após receber o prêmio.

O Tenerife ocupa a segunda posição na tabela da Liga Espanhola com 25 vitórias em 33 jogos. O Real Madrid lidera com 29 vitórias na mesma quantidade de partidas. O último compromisso da equipe na fase de classificação será na próxima sexta-feira (30), contra o Baxi Manresa, fora de casa, às 16h (horário de Brasília).

O que vem por aí

Os playoffs de quartas de final da competição começam na próxima segunda-feira (2), com participação praticamente garantida do Tenerife. Na Basketball Champions League, a equipe de Huertas perdeu para o AEK Betsson por 77 a 73 na disputa pelo terceiro lugar, realizada na Grécia. O brasileiro contribuiu com 10 pontos nessa partida.

Sobre sua longevidade no esporte, o armador comentou:

— Para mim, a idade é apenas um número. Ainda tenho o mesmo entusiasmo, a mesma fome, o mesmo desejo de competir, o mesmo espírito competitivo. Estou tentando tornar o impossível possível e é, por isso, que isso é possível depois de tanto tempo.

Marcelinho Huertas encerrou sua trajetória com a Seleção Brasileira após os Jogos Olímpicos de Paris, realizados em 2024.