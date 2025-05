A campeã olímpica e atual treinadora da seleção brasileira de judô, Sarah Menezes, deu à luz sua segunda filha, Catarina, nesta quarta-feira (28), em um hospital particular na zona Norte de Teresina. O nascimento ocorreu no final da manhã, conforme informado pela própria ex-judoca em suas redes sociais.

Sarah compartilhou a notícia com seus seguidores, destacando a chegada da caçula com saúde. A ex-atleta realizou um parto vaginal após cesariana anterior (VBAC), contando com o apoio de Loic Pietri e de uma equipe multidisciplinar durante o processo.

Para o nascimento de Catarina, a medalhista olímpica formou o que denominou "time de ouro", composto por educadora física, médica, enfermeiras obstetras e anestesista. A equipe proporcionou segurança e respeito durante todo o procedimento.

Sarah Menezes em hospital em Teresina (foto: redes sociais de Sarah Menezes)

Sarah Menezes agradece apoio nas redes sociais

Em sua publicação nas redes sociais, Sarah expressou gratidão pela superação durante a gestação e pelo apoio recebido. "Obrigada mesmo por cada conversa, informação e por não me deixarem desistir", declarou a ex-judoca.

A primogênita de Sarah, Nina, nasceu há quatro anos, marcando sua primeira experiência com a maternidade. Antes do nascimento de Catarina, a treinadora havia compartilhado detalhes sobre sua segunda gravidez em entrevista ao site "GE".

Sarah definiu o momento como significativo em sua trajetória pessoal. "Além de renascer, é uma oportunidade de me reconectar com minhas forças", afirmou a treinadora, acrescentando que se sente "forte, acolhida, segura e feliz" nesta "nova fase da vida".