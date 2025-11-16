menu hamburguer
AO VIVO: Rayssa Leal disputa final do STU Pro Tour Rio

Brasileira busca o quinto título consecutivo do evento

61fec6c3-2c1e-4d7d-a063-f57c26f24b96_Foto-Caio-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Caio Gonçalves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/11/2025
10:47
RIO DE JANEIRO (RJ), 14/11/2025 - SKATE / STU / PRO TOUR - PRO TOUR STU RIO, terceira etapa da temporada 2025. Evento realizado na Praca do O, na Barra da Tijuca, nesta sexta-feira (14). Atleta Rayssa Leal em atividade. (Foto: RENAN AREIAS/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
imagem cameraRayssa Leal busca o quinto título seguido do STU Rio (Foto: RENAN AREIAS/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
A skatista Rayssa Leal disputa a final do STU Pro Tour do Rio de Janeiro neste domingo (16). A brasileira conquistou a classificação após marcar 76.06 na semifinal de sábado (15). A decisão do street feminino é a partir das 11h15 (de Brasília), com transmissão do STU Channel, Cazé TV (ambos no YouTube) e Globo (TV aberta).

➡️VÍDEO: Pâmela Rosa sai mancando do STU Pro Tour do Rio e é eliminada

Acompanhe ao vivo

  • O dia amanheceu nublado na Praça do Ó, na Barra da Tijuca. Este é o tempo faltando cerca de 40 minutos para o começo da final.
Praça do Ó - Barra da Tijuca
Praça do Ó, na Barra da Tijuca, é o palco do STU Pro Tour Rio (Foto: Kauhan Fiaux/Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA STU Pro Tour do Rio de Janeiro

📆 Data e horário: domingo, 16 de novembro de 2025, às 11h15 (de Brasília);
📍 Local: Praça Do Ó, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Cazé TV, STU Channel e Globo

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

