AO VIVO: Rayssa Leal disputa final do STU Pro Tour Rio
Brasileira busca o quinto título consecutivo do evento
A skatista Rayssa Leal disputa a final do STU Pro Tour do Rio de Janeiro neste domingo (16). A brasileira conquistou a classificação após marcar 76.06 na semifinal de sábado (15). A decisão do street feminino é a partir das 11h15 (de Brasília), com transmissão do STU Channel, Cazé TV (ambos no YouTube) e Globo (TV aberta).
Rayssa Leal na final do STU Pro Tour do Rio: quando, horário e onde assistir
- O dia amanheceu nublado na Praça do Ó, na Barra da Tijuca. Este é o tempo faltando cerca de 40 minutos para o começo da final.
✅ FICHA TÉCNICA STU Pro Tour do Rio de Janeiro
📆 Data e horário: domingo, 16 de novembro de 2025, às 11h15 (de Brasília);
📍 Local: Praça Do Ó, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Cazé TV, STU Channel e Globo
