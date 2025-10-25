AO VIVO: Lance! transmite playoffs do eBrasileirão de eFootball Mobile

Neste sábado (25), o Lance! transmite os jogos dos playoffs do eBrasileirão eFootball Mobile. As partidas começam, às 16h (de Brasília) e vão até às 23h. Assista abaixo ou no Youtube do Lance!:

continua após a publicidade

Mobile:

Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, Internacional, Santos, Fluminense e Atlético Mineiro estão em busca de vaga nas finais do eBrasileirão de eFootball Mobile

Console:

Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Fortaleza, Ceará, Santos, Vasco e Mirassol em busca de vaga nas finais do eBrasileirão de eFootball console.

continua após a publicidade

O eBrasileirão

O eBrasileirão volta depois de um ano de pausa, com representantes dos 20 clubes da Série A. O campeonato é aberto a jogadores profissionais e amadores e conta com disputas de eFootball e Rocket League, novidade desta edição. A premiação total é superior a R$ 100 mil.

A realização das competições voltou a pauta na nova gestão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), liderada pelo presidente Samir Xaud. Segundo ele, os e-Sports aproximam as gerações mais novas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Ao investir no universo dos esportes eletrônicos, ampliamos nossa presença junto às novas gerações e fortalecemos a ligação entre futebol e tecnologia, sempre com o objetivo de valorizar atletas e torcedores — afirmou Samir Xaud.

Em dezembro, a Federação Internacional realizará o FIFAe Finals 2025, na Arábia Saudita. As seleções de mais de 90 países serão reunidas em disputas de eFootball e Rocket League.

Lance! transmite e-Brasileirão (Foto: Lance!)

➡️ Sports Summit promove inovação no mercado esportivo e reúne grandes nomes do setor em São Paulo

➡️ Onze anos depois, Lewis Hamilton volta a ser eleito o atleta mais comercializável do mundo

➡️ App lança ferramenta de estatísticas para fãs de NBA no Brasil com conexão em tempo real