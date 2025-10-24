menu hamburguer
Ao vivo e com imagens: acompanhe dia 2 dos playoffs do e-Brasileirão de Rocket League

Os confrontos começam a partir das 18h30 (de Brasília) com transmissão do Lance!

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/10/2025
18:00
Mais uma novidade chegou! O Lance! transmite ao vivo e com imagens os playoffs do e-Brasileirão de Rocket League. Nesta sexta-feira (24), a primeira partida será disputada, a partir das 18h30 (de Brasília), entre Furia e Cruzeiro. Acompanhe abaixo:

Confira os confrontos de hoje:

  • C1 - Furia x Cruzeiro - 18h30
  • C2 - Team Secret x Flamengo - 19h30
  • C3 - Chromax x Bahia - 20h30
  • C4 - Amethyst x Grêmio - 21h30
  • C5 - Perdedor C1 x Perdedor C2 - 22h30
  • C6 - Perdedor C3 x Perdedor C4 - 23h30
  • C7 - Vencedor C1 x Vencedor C2 - 00h30
  • C8 - Vencedor C3 x Vencedor C4 - 01h30

Resultados do primeiro dia de playoffs

  1. Grêmio 3 x 0 RB Bragantino
  2. Flamengo 3 x 0 Mirassol
  3. Cruzeiro 3 x 0 Santos
  4. Bahia 3 x 2 Botafogo
  5. Grêmio 3 x 0 Flamengo
  6. Cruzeiro 2 x 3 Bahia

O que é o eBrasileirão?

O eBrasileirão volta depois de um ano de pausa, com representantes dos 20 clubes da Série A. O campeonato é aberto a jogadores profissionais e amadores e conta com disputas de eFootball e Rocket League, novidade desta edição. A premiação total é superior a R$ 100 mil.

A realização das competições voltou a pauta na nova gestão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), liderada pelo presidente Samir Xaud. Segundo ele, os e-Sports aproximam as gerações mais novas.

— Ao investir no universo dos esportes eletrônicos, ampliamos nossa presença junto às novas gerações e fortalecemos a ligação entre futebol e tecnologia, sempre com o objetivo de valorizar atletas e torcedores — afirmou Samir Xaud.

Em dezembro, a Federação Internacional realizará o FIFAe Finals 2025, na Arábia Saudita. As seleções de mais de 90 países serão reunidas em disputas de e-Football e Rocket League.

circulo com pontos dentroTudo sobre

