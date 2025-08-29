menu hamburguer
Campeonato Brasileiro de Futsal ganha seu primeiro álbum de figurinhas

Campeonato Brasileiro de Futsal lança seu 1º álbum de figurinhas

Patch Campeonato Brasileiro de Futsal
imagem camera(Foto: Divulgação / CBFS)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Captura de Tela 2023-11-29 às 1 (10)
Marcelo Velloso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
08:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Campeonato Brasileiro de Futsal anunciou o lançamento de seu primeiro álbum de figurinhas oficial, um projeto desenvolvido em parceria com a renomada editora Panini. O livro ilustrado já está disponível em pontos de venda selecionados e nos ginásios durante as partidas, reunindo os 22 times que disputam a segunda edição do torneio nacional.

Capa do primeiro álbum do Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Divulgação)

Com 390 cromos para colecionar, o álbum apresenta 15 atletas de cada clube, além dos escudos e camisas oficiais. A publicação vai além do esporte e dedica espaço para reforçar campanhas sociais apoiadas pela organização, como a promoção da consciência ambiental e o combate ao racismo, com a página final dedicada à campanha “Aqui tem coração, racismo não!”.

Entre as figurinhas, destacam-se os mascotes da competição, os "Defensores da Bola Azul" – personagens inspirados em animais da fauna brasileira em risco de extinção. A cobiçada figurinha zero, que estampa o novo troféu do campeonato, também faz parte da coleção.

Segundo Sérgio Gomes, CEO da Sportshub, organizadora da competição ao lado da CBFS, a iniciativa agrega valor ao evento.

— É mais uma novidade para engajar o público. O álbum vai fortalecer a modalidade e aproximar o público dos jogadores e dos clubes. É um registro histórico único — declarou o executivo.

A visão é compartilhada por Marcos Madeira, presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).

— O álbum é mais um passo para valorizar atletas, clubes e a própria competição, tornando o futsal mais acessível, apaixonante e presente em todas as regiões do Brasil — destacou Madeira.

O álbum tem o preço sugerido de R$ 19,90, e cada pacote com cinco figurinhas custa R$ 5,00. Além dos pontos de venda físicos, a compra pode ser efetuada diretamente no site oficial da Panini.

