AO VIVO: Lance! transmite Fortaleza e Atlético Piauiense pelo Brasileiro de Futsal
Fortaleza e Atlético Piauiense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro de Futsal
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quinta-feira (28), o Lance! transmite o jogo do Campeonato Brasileiro de Futsal entre o líder isolado e invicto Fortaleza e o Atlético Piauiense, 4º colocado e em grande fase. Acompanhe o jogo no canal do Lance! no YouTube
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Jornalista aponta vaga na seleção para titular do Vasco no futsal
➡️ Vasco e Chapecoense empatam no Brasileiro de futsal
Veja como chegam os times para o confronto pelo Brasileiro de Futsal
O Fortaleza fez uma campanha quase perfeita até aqui, liderando o Grupo A com 21 pontos e sem saber o que é perder na competição. No entanto, o sinal de alerta foi ligado nos últimos jogos, com a equipe cedendo dois empates em suas três partidas mais recentes, mostrando que, apesar da força, não é imbatível. A partida de hoje é a chance de ouro para o Leão do Pici reafirmar seu domínio e fechar a primeira fase com chave de ouro.
O Atlético-PI não apenas garantiu sua vaga no G4, como vive seu melhor momento no campeonato. A equipe piauiense está invicta há quatro jogos e vem de duas vitórias maiúsculas, incluindo uma goleada por 5 a 1 sobre o Vasco. Embalado e sem nada a perder, o time de Piauí quer provar que pode competir de igual para igual com o líder e, quem sabe, ser o primeiro a quebrar a tão falada invencibilidade do Fortaleza.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro de Futsal
Fortaleza x Atlético Piauiense
🏐 Fase: Última rodada da fase de Grupos
📆 Data e horário: Quinta-feira, 28 de agosto, às 20h de Brasília
🏟️ Local: Fortaleza
📺 Onde assistir: YouTube do Lance!
- Matéria
- Mais Notícias